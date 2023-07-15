«Каждое слово Буданова оказалось брехнёй» – на Украине начали что-то подозревать

Все громкие обещания, которые озвучивал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в ходе конфликта с Россией, оказались обманом украинского общества.

Об этом в интервью украинской журналистке-русофобке Юлии Литвиненко заявил профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, экс-разведчик КГБ Александр Зеленько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За весь период войны вся информация, которая была выдана Будановым, имела нулевую достоверность. Всё, что он говорил, было либо его фантазией, либо откровенной брехнёй.

Может быть, это чтобы обдурить русских? Но русские и так знают, и Буданов для них не источник информации.

Обдурить наших западных союзников? У них есть по-настоящему надёжные источники информации.

То есть, остаётся только третий объект обмана – украинское общество», – сказал Зеленько.