Каждые 30 секунд один украинец покидает страну
Миллионы украинцев покинули страну в поисках лучшей доли, и этот процесс постоянно продолжается.
Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил депутат Ярослав Москаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уже есть онлайн сервис, который считает украинских новоявленных заробитчан. Каждые 30 секунд гражданин Украины отправляется за границу. Миллионы покинули родину в поисках лучшей доли. На постоянной основе за границей сегодня трудоустроились больше 3 миллионов украинцев. И вместе с сезонными работниками в трудовой миграции принимает участие сегодня 9 миллионов украинцев”, – сообщил депутат.
По его словам, украинское государство еще больше усложняет предпринимательскую деятельность и делает украинский бизнес неконкурентоспособным в мире.
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