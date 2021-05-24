Каждые пять лет Киев сходит с ума

24.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Вместо децентрализации на Украине происходит региональная феодализация, когда власть на местах усиливается и становится более независимой от Киева.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ермолаева, это происходит потому, что Киев периодически лихорадит нестабильностью и государственными переворотами.

«Будут расти автономистские настроения, связанные с тем, что Киев сходит с ума каждые пять лет с революциями – «а нам тут жить». Роль и значение власти на местах будет расти. Оно уже растет. Что такое децентрализация в практической жизни? Это не просто изменившиеся возможности местных и центральных бюджетов – это новые полномочия, новый престиж местной власти, новые ее возможности, новый уровень ответственности, компетенции, новая привлекательность на местах для местных элит, которые перестали делегировать своих парашютистов в Киев, чтобы там бегал по Кабмину, а попытка организовать монопольку на местах.

Это новые потенциальные возможности разворачивания деятельности именно внутри Украины на межрегиональном уровне, не спрашивая ничего у центра, это желание работать с внешними инвесторами без Киева. Вспомните, сколько раз уже на уровне областных советов делалась заявка, что нам бы побольше полномочий, потому что к нам приходит инвестор, мы связаны общими правилами. Нам бы привилегий дать. А значит, и будет запрос на какие-то внутренние, локальные политики. Культурные, информационные, идеологические – вот так стихийно происходит у нас негласная, вместо децентрализации, региональная феодализация», – заявил Ермолаев.