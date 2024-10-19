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Четверть осевших в Германии украинских беженцев не хотят возвращаться в на родину. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса мюнхенского Института ifo.

Лишь четыре процента украинских беженцев планируют вернуться назад на Украину в ближайшее время, независимо от ситуации с безопасностью.

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По данным социологов, чуть менее 11 процентов украинцев, бежавших от войны, уже вернулись обратно, 25 процентов не определились с выбором, и около 25 процентов возвращаться домой не планируют вообще.

Эксперты ifo связывают это с продолжением боевых действий – сразу после начала войны почти 60 процентов беженцев хотели вернуться назад. Со временем эта доля стала резко сокращаться – в среднем на 4,7 процентных пункта за каждые 100 дней.

Кроме того, со временем все больше украинцев ассимилируются в тех странах, куда они бежали от войны.

16 октября на экономическом форуме в Берлине глава ведомства федерального канцлера Вольфганг Шмидт лзвучил информацию, согласно которой за год доля украинцев трудоспособного возраста, нашедших работу в Германии, увеличилась на 6 процентных пунктов – с 23 до 29 процентов. Чиновник уточнил, что это стало возможным благодаря улучшению консультационных услуг.

А канцлер Олвф Шольц радостно рапортует, что в Германии благодаря правительственной программе ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев Jobturbo по состоянию на июль 2024 года на работу устроились уже 266 000 украинцев – это увеличение по сравнению с октябрем прошлого года на 71 000. Раньше все эти люди сидели на шее у немецкого налогоплательщика, как получатели пособий.

Как показало ещё одно исследование, интеграция украинских детей в немецкие школы имеет хорошие перспективы. Уровень образованности в каждой возрастной группе среди украинцев хороший по сравнению с другими европейскими странами.

Однако нехватка учителей в Германии становится главным препятствием на пути к успеху в образовании, рассказал телеканал Welt.

Согласно опросу Института экономических исследований IFO, уже около 150.000 украинских детей и подростков записаны в общеобразовательную либо профессиональную школу в Германии.