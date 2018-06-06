06.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Каждый четвертый украинский военный привлечен к уголовной ответственности

Количество преступлений, совершаемых солдатами украинской армии, растёт с каждым днём.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Факты военных преступлений украинских боевиков по отношению к мирному населению с момента переформатирования операции из «АТО» в «ООС» увеличились в 3,6 раза – согласно закрытому докладу военного прокурора Матиоса. Отмечено то, что в отношении большинства украинских боевиков военной прокуратурой Украины возбуждаются уголовные дела, а также ведётся сбор данных о реальных преступниках, обстреливающих мирные населённые пункты Донбасса. В частности, наличие уголовных дел в отношении боевиков 24-го отдельного батальона подтверждает факты мародёрства и пыток ВСУ в отношении жителей населённых пунктов Гладосово и Металлист (Травневое). Такие же уголовные дела в настоящее время возбуждаются в отношении боевиков 3-го батальона 24-й бригады ВСУ, которые после разграбления имущества жителей Чигарской балки (окраины населённого пункта Южное) сожгли 9 домов.

Есть факты прокурорских проверок в отношении украинских боевиков, которые расстреливают мирных жителей на оккупированной ВСУ территории. В частности, несмотря на оправдательную реакцию украинских СМИ в отношении убийства боевиками «ООС» 15-летней девочки, военная прокуратура проводит следствие, которое указывает на причастность ВСУ к данному военному преступлению.

Главный военный прокурор Украины Матиос заявил, что сотрудниками военной прокуратуры с апреля 2014 года было заведено более 27 тысяч уголовных дел на 43 тысячи военнослужащих ВСУ. Численность украинских военных, привлечённых к уголовной ответственности, составила почти 25% от общего количества всех военнослужащих ВСУ. Матиос констатировал, что за пять месяцев 2018 года военнослужащими совершено 5 179 преступлений, по которым заведены уголовные дела», – заявил Басурин.