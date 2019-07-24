24.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Каждый день ложных надежд на Зеленского уносит жизни русских Донбасса

Верховная Рада, где партия Владимира Зеленского получила абсолютное большинство, не намерена на достижение договоренностей с Россией. Компромисса не будет ни по вопросам амнистии, ни по прекращению этноцида русского населения.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не будет парламент, который будет договариваться с Россией. С Россией там некому договариваться, это лайт-версия Порошенко пришла. Они будут иезуитски решать вопросы.

Все шаги, которые сделаны после выборов, начиная от того, как президент Украины хотел разговаривать с президентом Российской Федерации, что он сказал перед этим?

Следующий момент: так, как стреляют сейчас в Донецке, какие аргументы ещё нужны, спросите у людей, сколько мирных погибло сейчас?

Третий аргумент: амнистии не будет, языка русского не будет, какие ещё аргументы? Это сказано людьми, которые пришли в украинскую власть», – подчеркнул Копатько.

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