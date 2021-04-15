Каждый день в ДНР появляется 1500 новых граждан России

15.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Процесс выдачи российских паспортов гражданам ДНР ускорился в пять раз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» рассказал заместитель начальника Миграционной службы МВД ДНР Игорь Скрибов, отвечая на вопрос, когда число граждан России в Донбассе выйдет на психологически-значимую отметку в 1 миллион.

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«В ДНР российскими гражданами становятся в среднем по 1500 человек в день. Последние цифры: на сегодня [12 апреля] более 260 тысяч принято заявлений, 235 тысяч уже получили паспорта России. Явно это уже больше 10% всего населения Донбасса. Из-за коронавируса, конечно, люди зажаты немного. Не все хотят стоять в очередях, куда-то ехать. Но мы уже выдали 700 тысяч паспортов ДНР, так что есть с кем работать», – сказал Скрибов.

При этом он говорит, что выдается паспортов больше, чем ожидалось.

«Мы ожидали, что будет по 300 человек в день в ДНР и 200 в ЛНР. А теперь выдаем по полторы тысячи. Это немало», – говорит представитель республики.

Он добавляет, что по закону, это граждане РФ, которые постоянно проживают за территорией России.

«Естественно, в графе «Зарегистрирован» никаких отметок нет. Но при желании, как гражданин, он может найти себе место регистрации, имеет на это полное право», – отмечает собеседник издания.

Также у него поинтересовались, почему жители Донбасса, ставшие гражданами РФ, не могут получить доступ к сервису «Госуслуги», СНИЛС, ИНН.

«Мы пока не признанная Россией республика. Не может пока на территории ДНР существовать официальных представительств Пенсионного фонда РФ или Налоговой полиции», – подчеркнул Скрибов.