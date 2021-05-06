«Каждый день вершилась история» – глава ДНР в 7-ю годовщину создания батальона «Восток»

06.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Сегодня исполняется семь лет со дня образования одного из первых боевых формирований Ополчения Донбасса, вступивших в бой с ВСУ и украинскими нацистскими группировками, батальона «Восток».

Бойцов поздравил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошо помню начало мая 2014 года: каждый день был решающий, каждый день вершилась история. Создание добровольческого батальона «Восток» – одна из таких важнейших вех, когда Народное ополчение Донбасса встало на пути украинской регулярной армии, развязавшей войну против мирного Донбасса», – написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что бойцами «Востока» вписано немало героических подвигов в летописи противостояния с украинским агрессором.

«Немало воинов этого подразделения отдали свои жизни, сражаясь за нашу землю. Многие и сейчас защищают республику в различных подразделениях Народной милиции, делятся боевым опытом, являются примером патриотизма, смелости и отваги. Благодарю за службу и верность Отечеству!» – обратился глава ДНР к защитникам Донбасса.

В свою очередь, основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совебеза ДНР Александр Ходаковский, комментируя знаменательную дату, отметил, что боевая группа давно стала объединением единомышленников.

«Я не был добрым, и меня не называли «батя» – называли «командир». Стояла задача максимально быстро создать дисциплинированный, эффективный инструмент, способный делать военное дело. Но Восток не стал просто рациональной машиной, а превратился в общность людей, объединённых единомыслием и единодушием», – отметил экс-командир у себя в Telegram.

«Всех, для кого это имя что-то значит – с седьмой годовщиной образования подразделения! Для тех, кто не очень представляет себе работу Востока – она на карте жирной красной линией», – прокомментировал Ходаковский прикреплённый к публикации фрагмент карты фронта.