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06.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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«Каждый день вершилась история» – глава ДНР в 7-ю годовщину создания батальона «Восток»

Новости УкраиныСегодня исполняется семь лет со дня образования одного из первых боевых формирований Ополчения Донбасса,...

Сегодня исполняется семь лет со дня образования одного из первых боевых формирований Ополчения Донбасса, вступивших в бой с ВСУ и украинскими нацистскими группировками, батальона «Восток».

Бойцов поздравил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошо помню начало мая 2014 года: каждый день был решающий, каждый день вершилась история. Создание добровольческого батальона «Восток» – одна из таких важнейших вех, когда Народное ополчение Донбасса встало на пути украинской регулярной армии, развязавшей войну против мирного Донбасса», – написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что бойцами «Востока» вписано немало героических подвигов в летописи противостояния с украинским агрессором.

«Немало воинов этого подразделения отдали свои жизни, сражаясь за нашу землю. Многие и сейчас защищают республику в различных подразделениях Народной милиции, делятся боевым опытом, являются примером патриотизма, смелости и отваги. Благодарю за службу и верность Отечеству!» – обратился глава ДНР к защитникам Донбасса.

В свою очередь, основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совебеза ДНР Александр Ходаковский, комментируя знаменательную дату, отметил, что боевая группа давно стала объединением единомышленников.

«Я не был добрым, и меня не называли «батя» – называли «командир». Стояла задача максимально быстро создать дисциплинированный, эффективный инструмент, способный делать военное дело. Но Восток не стал просто рациональной машиной, а превратился в общность людей, объединённых единомыслием и единодушием», – отметил экс-командир у себя в Telegram.

«Всех, для кого это имя что-то значит – с седьмой годовщиной образования подразделения! Для тех, кто не очень представляет себе работу Востока – она на карте жирной красной линией», – прокомментировал Ходаковский прикреплённый к публикации фрагмент карты фронта.


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