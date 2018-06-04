04.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Каждый гражданин РФ стал потенциальной жертвой на Украине

Россия не имеет реальных рычагов влияния на проводимую сегодня украинскими властями политику.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил историк-политэмигрант Александр Васильев.

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«Пародоксально: можно влиять на политику Трампа, играть с Ближним Востоком, корейской ядерной программой, Ираном. Можно нажимать на какие-то кнопки и получать реакцию, с Украиной таких кнопок нет. Они зачистили свое информационное поле, закуклились, и там зомбируют население. Это может продолжаться бесконечно», – сказал Васильев.

Поэтому, полагает он, Украина и далее будет безнаказанно захватывать заложников.

«Любой российский гражданин, который там оказывается, начиная с простого рыбака и заканчивая журналистов, – потенциальная жертва. Он будет захвачен в заложники, чтобы использовать его в политическом торге. А Мария Захарова будет писать в «Фейсбуке», что она возмущена, и искать нестыковки в заявлениях сумасшедших украинских политиков», – отметил эксперт.

При этом апелляции к Западу он считает бессмысленными.

«МИД хочет доказать Западу, что Порошенко – сукин сын. На Западе говорят: это наш сукин сын. Вся линия бесконечных апелляций к западному сообществу упирается в это. На фоне Сомосы Порошенко еще не так плохо смотрится. Ожидать, что на Западе спадет пелена с глаз бессмысленно. Эффекта от дежурной деятельности МИД никакого», – утверждает Васильев.