«Каждый может на него тыцнуть, глюкнуть» – лидер Green Gray заделался зеленоботом

24.09.2021 21:51 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Когда к самому президенту страны даже гипотетически может обратиться не самый ныне известный шоумен относительно решений о въезде на Украину каких-то звёзд шоу-бизнеса, иначе как декадансом такую обстановку в государстве не назовёшь.

Об этом в эфире YouTube-канала «Независимые» заявил один из лидеров популярной в прошлом киевской рок-группы Green Gray Андрей «Дизель» Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Кондратюк (автор проекта «Караоке на майдане», украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк – ред.) обращается к Зеленскому, должен ли Зеленский принимать решение про каких-то там поющих артистов – въезжать ему или нет? Это ли не покушение на высокий статус? Этим должны заниматься ведь другие люди?» – спросил ведущий.

«Конечно же – это декаданс, когда человек с микрофоном на площади идёт к президенту требовать. Как гражданин, я его понимаю. Но, по идее, он должен был начать собирать подписи на сайте президента, собрать 50 тысяч подписей, то есть, вот так закон требует на самом деле. А это излишки шоу-бизнеса – откуда наш президент, глубокоуважаемый, родом. Поэтому каждый может его тыцнуть, глюкнуть, высказаться, а главное, что на этом всём зарабатываются какие-то баллы. И вот это ощущение, что ты близок к президенту, что ты можешь как-то повлиять – это отвратительно», – отвечал «Дизель».

При этом в отношении российских артистов и украинского президента он выразил несколько иной взгляд. По мнению музыканта, здесь коллеги из РФ должны чётко понимать, что указывая на президента Украины – обращаешься ко всему украинскому народу.

«Я к Филиппу (Киркорову – ред.) хорошо отношусь. Не в настоящее время, потому что мы давно не виделись, а какое-то длительное время. Это же артисты, и к этому нужно так и подходить, но иногда они загоняют. Особенно это интервью к Гордону Моргенштерна, что этот парень немножечко загнал. Я надеюсь, что после этого интервью, он поймёт, что бухать во время интервью не стоит, потому что это чревато последствиями. И то же самое происходит и с Басковым, и с Киркоровым. Иногда при ощущении, что он с президентом на однорукой ноге – то он такой с пренебрежением, но тут он забыл, что президент представляет всю нашу страну Украину. Когда ты говоришь президенту, ты фактически обращаешься ко всему народу», – разглагольствовал Яценко.