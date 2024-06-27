Каждый мужчина в Эстонии пройдет через армию – премьер страны

Анатолий Лапин.  
27.06.2024 15:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина, Эстония


Эстония планирует провести через службу в армии каждого мужчину в стране. Для женщин этот процесс пока будет добровольным. Об этом в интервью британскому «Chanel 4 News» заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Каллас предложила эстонским школьникам сразу после учебы всем классом добровольно идти на службу в армии, чтобы «быть вместе с друзьями».

Эстония планирует провести через службу в армии каждого мужчину в стране. Для женщин этот...

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«Я настоятельно рекомендую это. Все мужчины пройдут подготовку. Так что, если что-то случится, они будут знать, что делать. Ты многому учишься, ты также развиваешься физически там, во время призыва на военную службу. Это больше похоже на навыки, которые они приобретают там, с точки зрения антикризисного управления…

Мы на самом деле не обсуждали это [призыв женщин], об этом много спрашивали, но женщины могут сделать это добровольно. Когда молодые люди заканчивают среднюю школу, они могут со всем классом пойти на воинскую повинность. Почему это выгодно? Потому что тогда вы можете пойти со всем классом и окажетесь в одном и том же месте вместе со своими друзьями. А еще многие молодые леди добровольно этим занимаются», – заявила Каллас.

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