«Каждый пособник Русского мира сядет» – Гайдай предвкушает наступление на ЛНР

14.09.2022  22:27 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Все, кто успеет покинуть ЛНР, будут «опасаться до конца своих дней за жизнь», а кто останется – пусть готовится к тюремным срокам за «коллаборационизм».

Об этом в эфире «ДОМ» заявил глава подконтрольной Киеву «Луганской ВГА» Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все, кто успеет покинуть ЛНР, будут «опасаться до конца своих дней за жизнь», а...

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«Конечно, после блестящей операции в Харьковской области, люди ожидали бы, чтобы мы завтра записали интервью в Луганске. Но давайте будем реалистами, этого, к сожалению, не будет, хотя всем этого очень хочется. Всё-таки, надо подготовить контрнаступление», – рассуждал украинский гауляйтер.

Тем не менее, он поделился грандиозными планами в отношении мирного населения Луганщины.

«Повторений 2014 г. быть не должно. Отпустить ситуацию на самотек, чтобы коллаборанты остались в области – этого мы не допустим однозначно. Каждый коллаборант, каждый пособник «Русского мира» – будет наказан со всей строгостью украинского закона. У нас очень много видео и фотоматериалов, которые подтверждают определенные события, действия определенных людей, все эти ношения трехцветной тряпки, какие-то речи торжественные на мероприятиях, парадах.

В первую очередь, что делают оккупанты? Они ничего не отстраивают и не ремонтируют ничего. Они всех заставляют выходить на «майские праздники». Для них самое главное – выгнать всех и показать картинку, что вот, как все любят Русский мир. Слава Богу, фото- и видеоматериалов достаточно, все это сейчас обрабатывается. Кто успеет уехать – пусть всю жизнь живут в страхе. Кто не успеет – тогда, значит, будут много-много у этих людей, чтобы в ограниченном пространстве думать о тех действиях, которые они делают», – вещал нацист.

«Я сделаю все возможное, как руководитель области, чтобы ни один коллаборант не ушел от законного наказания», – угрожал Гайдай.

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