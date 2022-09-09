Каждый пятый украинский беженец в Польшу уже не вернется на родину – соцопрос

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Новости Украины

Каждый пятый украинец, который приехал в Польшу после начала боевых действий на родине, планирует вернуться на Украину в течение ближайших трех месяцев, однако 17% украинцев хотят остаться в соседней стране навсегда.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Так, только 22,2% опрошеных имеют цель поехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовятся остаться в Польше минимум на год. 25,6% планируют вернуться, как только закончится война, а 17% уже не планируют возвращаться на Украину никогда.

«Мы прогнозируем, что большая часть украинцев вернется на родину, как только минует опасность. Однако значительная часть граждан останется за границей по ряду субъективных факторов – потеря жилья, низкий уровень оплаты труда, лучшие условия проживания и, конечно, через отсутствие рисков для жизни», – заявила директор департамента международного агентства трудоустройства Gremi Personal Анна Джоболда.