Каждый родившийся украинец уже должен $2 тысячи по долгам родины

01.10.2019, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины продолжает набирать долги и уверять граждан, что это необходимо для благополучия экономики.

Об этом на своем ютуб-канале заявил руководитель общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопросы экономики в Украине забрали и отдали явно не украинским менеджерам, не украинским политикам. Отдали тем, которые не собираются и не могут работать на то, чтобы украинская экономика развивалась.

Яркий посыл, который делает Гончарук, – он повторяет те же мантры Гройсмана, мантры Яценюка о том, что МВФ – это очень важно для всех нас, МВФ – это такой «индикатор», если его у нас не будет, то наша экономика загнется от нас все уйдут, а так, он у нас есть, к нам идут инвестиции.

Я хочу, чтобы вы понимали – за этими красивыми словами стоит отсутствие смысла, это – ложь.

Удельный вес иностранных прямых инвестиций в реальный сектор украинской экономики за последний год – 0,8%. То есть, даже одного процента от общих сумм инвестиций в реальный сектор экономики иностранцы не дали.

Когда Гончарук и его присные говорят о том, что иностранцы инвестируют деньги в наши долговые бумаги, – это ложь. Это не инвестиции, это займы.

Только за 2019 год они смогли набрать 12 миллиардов долларов займов, а всего за пятилетку после Майдана набрали 103 миллиарда долларов. Задумайтесь – сто три миллиарда долларов набрали на внутреннем и внешнем рынках займов под дикие проценты!

Эти деньги не идут в экономику, как рассказывает Гончарук. Деньги МВФ не идут в реальный сектор экономики, они просто углубляют долговую яму, в которую падает Украина, и заставляют всех нас платить по этим долгам.

Задумайтесь, на сегодня 83 миллиарда долларов – это гарантированный Украиной долг. Это на каждого из нас включая младенцев и стариков по две тысячи долларов.

То есть, вот вы смотрите сейчас программу и две штуки вы должны!», – возмущается эксперт.