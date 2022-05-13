«Каждый россиянин!» – в Раде уверены, что Россия будет 50 лет платить Украине репарации

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Новости Украины

Материальную ответственность за спецоперацию РФ на Украине должен нести каждый россиянин.

Об этом на заседании Верховной рады объявила скандальная депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она заявила, что ответственность за «войну против Украины» несёт не исключительно президент Владимир Путин, но Российская Федерация и каждый россиянин, поскольку СВО в России поддерживает 85 процентов.

«Они выбирали Путина, они консервировали его режим, они сегодня исповедуют эту идеологию новейшего фашизма против Украины, и украинофобия является сегодня фундаментом новейшей русской идеологии. Мы должны сделать всё для того, чтобы каждый россиянин понес, в том числе, финансовую ответственность за войну против Украины. И очень важно, чтобы следующим нашим этапом стала фиксация так же всех преступлений не только тех, кто пришел воевать, убивать, насиловать, а тех, кто финансировал эту войну, и тех, кто на самом деле так же зомбировал десятилетиями россиян, чтобы они поддержали агрессию против Украины», – истерила Геращенко.

Она добавила, что санкции должны быть наложены не только на российских олигархов и бизнес, но и на журналистов, и вообще на всех россиян.

«Они сегодня полностью несут ответственность вместе со своим режимом за убийства, изнасилования, за это мародерство, которое происходит на Украине, они должны быть наказаны», – заключила депутат.

В свою очередь, представитель «Голоса» Юлия Клименко анонсировала на Украине массовую конфискацию всего, что связано с РФ.

«По моему запросу Министерство экономики сказало, что у них готов список из 28 тысяч объектов, которые можно забрать у субъектов РФ и передать в государственный бюджет… Начнём наполнять наш бюджет деньгами Российской Федерации, которая должна отдать активы и заплатить за каждый ущерб, который они сделали в Украине, заплатить нашим гражданам за то, что они натворили в их домах и с их жизнями. Поэтому их репарации не должны заканчиваться исключительно конфискацией объектов. Их репарации должны быть еще минимум 50 лет Украине на ее восстановление», – заявила Клименко.