«Каждый русский – враг» – в Раде требуют запретить русский язык даже в частном общении
Использование русского языка даже в частном общении должно считаться на Украине предательством.
Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Наталья Пипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Каждый из нас здесь больше или меньше любит Украину, каждый из нас, кроме, конечно, коллаборационистов, и 24 февраля каждый в Украине понял, что Россия – враг. До этого 400 лет у некоторых были сомнения, враг Россия или нет. Наконец это поняли.
Но сегодня все еще ведутся споры, является ли язык вопросом безопасности? Да, это вопрос безопасности, это вопрос идентичности, это вопрос свободы. И украинская языковая среда повсюду – это также вопрос безопасности. Когда я слышу русский язык в кулуарах здесь или за границей, у меня вопрос: а какое государство вы представляете? Кто говорит в тот момент – друг или враг, ДРГ или коллаборационист?», – сказала она.
По её мнению, даже русскоязычное население Украины должно стать врагом каждого бандеровца.
«И когда кто-то говорит о статье 10 Конституции Украины, то я ее напомню: «Государственным языком на Украине является украинский язык», и через абзац: «на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков нацменьшинств». Т.е. русский – это язык нацменьшинства, то есть каждый, кто говорит «я русский, я здесь живу на Украине» – это те самые, что вас убивают.
В 2001 году по переписи у нас было 17 процентов русскоязычного нацменьшинства, в мае 24-го только 1,9 процента граждан Украины считают себя русскими», – вещала укро-депутат.
Спасибо!
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