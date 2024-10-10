«Каждый русский – враг» – в Раде требуют запретить русский язык даже в частном общении

Вадим Москаленко.  
10.10.2024 23:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 133
 
геноцид, Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Использование русского языка даже в частном общении должно считаться на Украине предательством.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Наталья Пипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Использование русского языка даже в частном общении должно считаться на Украине предательством. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Каждый из нас здесь больше или меньше любит Украину, каждый из нас, кроме, конечно, коллаборационистов, и 24 февраля каждый в Украине понял, что Россия – враг. До этого 400 лет у некоторых были сомнения, враг Россия или нет. Наконец это поняли.

Но сегодня все еще ведутся споры, является ли язык вопросом безопасности? Да, это вопрос безопасности, это вопрос идентичности, это вопрос свободы. И украинская языковая среда повсюду – это также вопрос безопасности. Когда я слышу русский язык в кулуарах здесь или за границей, у меня вопрос: а какое государство вы представляете? Кто говорит в тот момент – друг или враг, ДРГ или коллаборационист?», – сказала она.

По её мнению, даже русскоязычное население Украины должно стать врагом каждого бандеровца.

«И когда кто-то говорит о статье 10 Конституции Украины, то я ее напомню: «Государственным языком на Украине является украинский язык», и через абзац: «на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков нацменьшинств». Т.е. русский – это язык нацменьшинства, то есть каждый, кто говорит «я русский, я здесь живу на Украине» – это те самые, что вас убивают.

В 2001 году по переписи у нас было 17 процентов русскоязычного нацменьшинства, в мае 24-го только 1,9 процента граждан Украины считают себя русскими», – вещала укро-депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть