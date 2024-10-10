«Каждый русский – враг» – в Раде требуют запретить русский язык даже в частном общении

Использование русского языка даже в частном общении должно считаться на Украине предательством.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Наталья Пипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый из нас здесь больше или меньше любит Украину, каждый из нас, кроме, конечно, коллаборационистов, и 24 февраля каждый в Украине понял, что Россия – враг. До этого 400 лет у некоторых были сомнения, враг Россия или нет. Наконец это поняли.

Но сегодня все еще ведутся споры, является ли язык вопросом безопасности? Да, это вопрос безопасности, это вопрос идентичности, это вопрос свободы. И украинская языковая среда повсюду – это также вопрос безопасности. Когда я слышу русский язык в кулуарах здесь или за границей, у меня вопрос: а какое государство вы представляете? Кто говорит в тот момент – друг или враг, ДРГ или коллаборационист?», – сказала она.