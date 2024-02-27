Для украинских нацистов война против России с каждым месяцем становится тяжелее и опаснее.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война – такая задница, ты каждый раз думаешь, что хуже быть уже не может, но каждый раз случается ещё хуже. Я думал, что после Соледара уже ничего страшнее не бывает.

Когда я работал в Бахмуте, тоже казалось, что хуже уже не бывает. Даже в Лисичанске, когда у русских был безлимит снарядов, и они могли использовать их 24/7 ежесекундно, было ещё не так страшно. А самым страшным был последний выезд», – жаловался нацист.