«Каждый следующий бой хуже и страшнее предыдущего» – нацист Сиротюк

Вадим Москаленко.  
27.02.2024 17:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для украинских нацистов война против России с каждым месяцем становится тяжелее и опаснее.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для украинских нацистов война против России с каждым месяцем становится тяжелее и опаснее. Об...

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«Война – такая задница, ты каждый раз думаешь, что хуже быть уже не может, но каждый раз случается ещё хуже. Я думал, что после Соледара уже ничего страшнее не бывает.

Когда я работал в Бахмуте, тоже казалось, что хуже уже не бывает. Даже в Лисичанске, когда у русских был безлимит снарядов, и они могли использовать их 24/7 ежесекундно, было ещё не так страшно. А самым страшным был последний выезд», – жаловался нацист.

Он вспомнил, как ему приходилось жить в окопах по пояс в воде, в которой плавали «разложившиеся булькающие тела» соратников.

«На этой войне каждый следующий боевой выезд почему-то хуже, чем предыдущий», – подытожил Сиротюк.

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