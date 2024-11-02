Каждый украинец должен посвятить свою жизнь войне с Россией – нацист Жорин

Вадим Москаленко.  
02.11.2024 18:13
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Украина


Украинский тыл должен отказаться от привычной мирной жизни, и готовиться к очень затяжной войне против России. Об этом в эфире интернет-канала «Разговор» заявил заместитель командира 3 ОШБ ВСУ, один из лидеров «азовцев», террорист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский тыл должен отказаться от привычной мирной жизни, и готовиться к очень затяжной войне...

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«Гражданские привыкли жить от обещания к обещанию. То мы какие-то выборы ждём, то передачу оружия. И я вижу, гражданские думают: «Вот, сейчас будет эта штука, и всё».

В то же время военные просто делают свою работу, и понимают, что ничего из этого не станет решающим. Решающим будет исключительно то, как мы проведём эту кампанию на истощение. Кто истощится раньше – мы, или враг. На такую работу мы себя внутренне мотивируем.

Для военных уже абсолютно понятно, что это война на истощение. Что не существует какой-то панацеи, которую принесут, и завтра всё закончится, и мы разъехались по домам. К сожалению, такого не бывает. Нам нужно готовиться, что это будет долгая борьба», – сказал Жорин.

«Вовлечение в войну должно быть полным, всей страны, любого города, каким бы отдалённым от фронта он ни был. Каждый человек должен быть полностью вовлечён в вопросы нашей борьбы. Он должен уделять своё время фронту. Или идти служить на фронт, или помогать фронту», – добавил нацист.

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