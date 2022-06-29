Каждый восьмой обратившийся к омбудсмену РФ за жильем – с Украины или из ЛДНР

29.06.2022  18:40 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

32 тысячи обращений о предоставлении жилья поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в 2022 году.

Об этом сегодня в Госдуме РФ сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

32 тысячи обращений о предоставлении жилья поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в...

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«При этом четыре тысячи из них – от граждан, которые нуждались в помощи в связи с эвакуацией из ЛДНР и Украины. А также от граждан, которые незаконно и необоснованно удерживались на Украине после начала СВО и от родственников наших военнослужащих. Для оперативного рассмотрения обращений данных категорий граждан мы создали две специальные рабочие группы, которые оперативно реагировали. В течение суток начинали работу по спасению людей», – сказала Москалькова.

Она предложила создать госпрограмму по защите беженцев и участников СВО.

«Сегодня в условиях проведения СВО особого внимания заслуживают военнослужащие, выполняющие свой воинский долг на территории Украины. Не стоит ославлять внимание к защите лиц, ищущих у нас убежища. Многие вопросы в этой сфере могла бы решить специальная государственная программа», – сказала Москалькова.

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