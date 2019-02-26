Казимир Малевич: «Я больше не хочу быть украинцем!»

26.02.2019, Киев, Александр Ростовцев

Накануне 23 февраля, 140-летия Казимира Малевича, Госкино Украины устроило премьеру документального фильма «Малевич. Рожденный в Украине».

Несколько ранее, приветствуя кинопремьеру, великий культуртрегер Порошенко назвал художника «украинским авангардистом», чем неслабо порадовал широкие слои общественности, любителей изобразительного искусства, художественных критиков и даже исследователей творчества автора знаменитого «Чёрного квадрата».

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Если говорить о фильме, то авторы проделали огромную работу, чтобы доказать общеизвестный факт рождения будущего основателя супрематизма в Киеве. Отталкиваясь от этого события, деятели свидомого агитпропа метались по треугольнику Украина – Варшава – Центр Гетти в Лос-Анджелесе и обратно, по крупицам собирая доказательства принадлежности Казимира Малевича к «незалежной» украинской культуре.

Это было довольно странное исследование, поскольку авторы фильма пренебрегли такими важными вехами в становлении художника, как его десятилетнее житие в русском городе Курске и три года работы в мастерской при Витебском народном художественном училище, где директором был Марк Шагал.

В Курске Малевич работал чертёжником в управлении Курско-Московской железной дороги, учился рисовать, неоднократно пытался поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества и даже венчался в 1902 году в местном католическом костёле, о чём сохранилась запись в городском архиве.

К вящей досаде украинских приватизаторов Малевича можно добавить, что именно с курским периодом жизни художника связаны его супрематические и неоимпрессионистские крестьянские циклы работ.

Впрочем, из фильма выпал весь российский, то есть, главный период работы художника, его выставки в Москве и Ленинграде, работы в качестве декоратора пролетарских праздников, оформление Красного театра в Петрограде и спектаклей по пьесам Маяковского.

Чтобы окончательно закрепить Малевича за Украиной, в фильме проводятся параллели с почти забытым, жившем ещё до революции, украинским художником Пимоненко, якобы натолкнувшего Малевича на идеи супрематизма. Доказательством служит подборка картин Малевича и Пимоненко, между которыми находят некие сходства привлечённые шумерами эксперты с мутной квалификацией.

В калифорнийский Центр Гетти авторы фильма смотались, чтобы найти в архиве совместные работы Малевича с немецким художником и кинорежиссёром-авангардистом Хансом Рихтером. Оказывается, коротенький супрематический фильм-превращение квадрата в крест и креста в круг вращением, снятый двумя художниками и доставшийся нацистам вместе с массивом других произведений Малевича, перекочевал в художественный Центр старого рептилоида Гетти.

Занятно, что Рихтер честно признавался, что не понимает художеств Малевича и составил о художнике очень верное, по мнению исследователей, суждение: «Внешняя неуклюжесть и его (русский) способ выражаться были, скорее всего, чем-то вроде шубы, под которой очень целенаправленно действовали чрезвычайно живой дух и невероятная бодрость».

Впрочем, что взять с немца, неспособного увидеть в человеке печать украинства, дарованную местом рождения.

Но самый досадный промах авторов фильма заключается в том, что упомянутый Порошенко «украинский авангард» появился на свет в Советской России. Именно в этот период Малевич работал в Витебске, где в 1919 году основывает авангардное объединение УНОВИС «Утвердители нового искусства», а затем, уже в Москве, художник работает комиссаром по охране памятников и в Наркомате просвещения, совмещая государственную службу с общественной деятельностью и изобразительным искусством. Именно в этот период Малевич создаёт одно из самых известных своих авангардистских полотен «Скачет красная конница», ещё при жизни художника занявшее место в Русском музее.

Несознательным художником был Казимир Малевич. Красную конницу изобразил вместо сечевых стрельцов Коновальца или петлюровцев.

Впрочем, у Малевича было множество других авангардистских картин, посвящённых новому советскому быту. «Работница», например, или «Спортсмены».

В 1922 году Малевич преподавал рисунок на архитектурном отделении петроградского Института гражданских инженеров.

В этот период художник разработал и создал интереснейшие образцы супрематической росписи фарфора и первые «архитектоны» – трёхмерные объекты пространственно-объёмного супрематизма.

Нельзя сказать, чтобы Казимир Малевич напрочь забыл родной Киев. Нет, в течение 1929 года он преподавал в Киевском художественном институте, но, будучи загруженным различными проектами в Москве, приезжал в Киев один-два раза в месяц.

«Коронным» доказательством «свидомых» украинства Малевича служат оригиналы его статей об искусстве, написанные на украинском языке, а также его заявления «я украинец» в период коренизации 1920-х. Об этом в фильме рассказано подробно. Но вот чего в фильме нет, так это продолжения истории. В Киевском художественном институте у Малевича произошёл конфликт с разбушевавшимися украинизаторами, после чего последовало увольнение художника. Уязвлённый Малевич публично объявил: «Я больше не хочу быть украинцем!»

И, чтобы поставить жирную точку в разборе «фильма-исследования»: изучающие творчество Малевича эксперты специально доводят до сведения Порошенко, что нет такого художественного явления, как «украинский авангард», и предлагают Пете вернуться к знакомому ему роду занятий. Например, торговать кондитерскими изделиями, «пилить» и «откатывать», но только не лезть в чужой огород.

В общем, фильм «Малевич. Рождённый в Украине» больше относится к пропаганде, чем к художественному исследованию. Даже продвижением фильма в прокат занимались такие штопанные пропагандоны, как представители «меджлиса» Эмине Джапарова и Ильми Умеров. Да и прочие деятели им под стать, не скрывали канализаторских целей фильма об украинорождённом художнике Малевиче.

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко, сволотовец: «Эта тема сейчас очень актуальна, потому что перед нами встала необходимость возвращать такие фигуры, как Казимир Малевич, в украинский культурный дискурс, реприватизировать их».

Член правления и соучредитель Украинского кризисного медиацентра Геннадий Курочка: «В России мало кто знает, что Малевич родился в Украине. Этот фильм должен стать ответом на продвижение идеи «русского мира».

Зачем «свидомым» понадобилась эта массовая «приватизация» великих и знаменитых людей?

Всё дело в том, что «незалежная» Украина не смогла родить ни одного признанного миром гения. Записывать в украинцы Иисуса Христа и другие легендарные личности – это пять минут сомнительной славы и ещё год всеобщего зубоскальства над инициаторами. Кроме того, не даёт покоя пресловутый «комплекс меншовартости»: даже самые упоротые шумеры понимают, что на изгаженных образах Петлюры, Коновальца, Бандеры и Шухевича далеко не уедешь – это «иконы» для сугубо внутреннего пользования, да и то, не для всех. Поэтому, более не надеясь воспитать своих «быстрых разумом Невтонов», им необходимо искать украинские корни среди знаменитостей, чьё отношение к Украине ограничивается либо рождением и нежным возрастом, или дальними предками.

Так, «свидомыми» уже украинизированы: революционер Николай Кибальчич, композитор Пётр Чайковский, авиационный инженер Игорь Сикорский, популяризатор и теоретик космических полётов Константин Циолковский, Генеральный конструктор ракет Сергей Королёв, классик русской литературы Фёдор Достоевский, художник-классик Илья Репин, учёный-естествоиспытатель Владимир Вернадский (к слову, отказавшийся принять от Скоропадского гражданство марионеточной «Украинской державы» и объявивший себя противником отделения Украины от России, да ещё и выступавший против коренизации). Вот и художника Казимира Севериновича Малевича записали в «великие укры».

Причём, подползать к Малевичу с ухватами шумеры начали давно. Записали, в частности, в разоблачители «голодомора», использовав в своих нечистых целях эскиз супрематических похорон, какими их видел художник.

Кроме того, его второй крестьянский цикл шумерские политручки также трактуют, как «голодоморный», хотя сам художник официально датирует его началом XX века.

Впрочем, есть во всём этом нечто символическое. У Малевича и Порошенко имеется свой «Чёрный квадрат». Только у Малевича это художественное произведение, более сотни лет вызывающее удивление и споры, а у Порошенко – это Украина, всего за пятилетку превращённая в чёрную дыру и вызывающая восторг у негодяев с очень специфическим чувством прекрасного…