Казино Вулкан — крупнейшее игорное заведение с большим ассортиментом игр

17.07.2019

Казино Вулкан отличается большим ассортиментом азартных развлечений. Есть десятки способов пополнения счета. Играйте и выигрывайте!

Казино Вулкан — это одна из ведущих площадок для азартных развлечений. Игрокам постарше этот бренд знаком благодаря развитой сети наземных игровых заведений, которые постепенно перешли работать в интернет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Регистрация и верификация аккаунта

Регистрация в Вулкане быстрая, понятная и бесплатная. Потребуется 2-3 минуты на заполнение анкеты, выбор логина и пароля, ввода контактных данных. Предусмотрена ускоренная регистрация в два клика по своему аккаунту в одной из социальных сетей.

При выводе средств Вулкан казино вправе запросить верификацию аккаунта игрока. Для этого нужно отправить фотографии паспорта, на которых будет четко видно ФИО игрока. Данные должны совпадать с указанной в анкете информацией.

Ввод и вывод средств

Для ввода и вывода денег в казино Вулкан предусмотрен раздел «Касса». Есть более 20 способов пополнения аккаунта и обналичивания выигрыша, например:

С помощью банковских карт Visa, MasterCard.

Через платежные системы QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги, Монета.ру

С помощью интернет-банкинга Альфа-Банка, Сбербанка

По СМС с помощью операторов Мегафон, МТС, Теле2

Использование биткоина

Самое главное — пополняйте счет тем способом, которым планируете потом выводить выигрыш. В Вулкан казино установлены лимиты на выплату выигрыша в день, неделю и месяц. Поэтому для получения крупной суммы нужно подождать.

Виды игр

Делая Вулкан обзор, особое внимание следует уделить игровому залу. Центральную часть виртуального игрового зала занимают игровые автоматы. Представлены слоты от Игрософт, Novomatic, Megajack, Microgaming, NetEnt, а также от других всемирно известных разработчиков. Кроме автоматов есть и другие азартные развлечения:

Несколько разновидностей рулетки, игра с живыми дилерами.

Карточные игры: покер, баккара, блэкджек.

Мгновенные числовые лотереи, розыгрыши проводятся каждые несколько минут.

Скретч-лотереи — электронный вариант бумажных лотерейных билетов.

В казино Вулкан во все развлечения разрешено играть в демонстрационном режиме.

Преимущества казино Вулкан

Обзор Вулкан казино был бы неполным без описания конкурентных преимуществ виртуального игорного заведения.

Первое — это честность. Более 95% всех сделанных ставок возвращаются игрокам в виде выигрышей.

Второе — разнообразие азартных развлечений. Количество представленных игровых автоматов исчисляется сотнями, постоянно появляются новые слоты.

Третье — профессиональная служба поддержки, предоставляющая квалифицированную помощь игрокам по телефону, в чате, по электронной почте.

Акции и бонусы

В казино Вулкан на постоянной основе предоставляется бездепозитный бонус для всех новых игроков. Деньги можно получить за регистрацию аккаунта, также потребуется скачать и установить десктопную версию казино в компьютер или смартфон.

Почти каждую неделю проводятся турниры, посвященные игровым автоматам определенной тематики. Играя в эти слоты, можно получать баллы. Те игроки, которые наберут баллов больше, чем другие, получают деньги на счет в качестве приза.

В казино Вулкан регулярно организовываются лотереи, в них победить сможет любой игрок. Билеты для участия в лотерее выдаются за внесение депозита, а также за игровую активность. Среди призов — путешествия, смартфоны, бытовая техника, иногда даже автомобили.