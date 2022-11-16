«Казнь египетская»: Боррель озвучил новую порцию угроз в адрес России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Санкции против России не могут привести к окончанию войны, но они ослабляют российскую армию и экономику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии журналистам заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, анонсируя девятый пакет антироссийских санкций

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Совершенно ясно, что наши санкции ослабляют российскую экономику. Они ослабляют способность России покупать и модернизировать технологии. Мы никогда не ждали, что санкции приведут к окончанию войны, но, безусловно, они снижают способность российской армии обновлять материальную базу, особенно на фоне огромных потерь, которые Россия несет на поле боя», – сказал Боррель.

При этом, несмотря на оголтелую антироссийскую риторику, он считает, что Москва должна продлить так называемую «зерновую сделку», позволяющую выход торговых судов из украинских портов.

Кроме того, европейский чиновник фактически признал, что ЕС ведет работу по раскачиванию ситуации внутри России:

«Мы поддерживаем гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ внутри России и за ее пределами».

По его словам, «Путин не в состоянии завоевать Украину» и не сможет «победить украинскую армию».

«Мы будем и дальше изолировать Россию на международном уровне. Мы будем и дальше вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы и дальше ужесточать ограничительные меры и применять их в отношении третьих стран, вовлеченных [в войну], особенно тех, которые, как нам известно, поставляют оружие и военную помощь, – в отношении Ирана и Белоруссии», – резюмировал Боррель.

В свою очередь либеральный политтехнолог Станислав Беллковский полагает, что будет еще один пакет санкций.

«Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза, фактически анонсирует 9-й пакет санкций против РФ. Всего пакетов – до окончания СВО Z – должно быть 10. По числу казней египетских», – пишет Белковский в своем телеграм-канале.