Казни российских пленных: Почему у этой истории не будет хэппи-энда

Новости Украины

Свежий инфоповод с попавшими в Сеть видеосвидетельствами расстрелов украинцами безоружных сдавшихся в плен российских солдат вновь заставляет сказать вслух неприятную многим правду.

Тем кипящим от возмущения разумам, которые сейчас ждут от российского начальства каких-то страшных кар и жесткой реакции на очередное зримое доказательство украинского варварства, стоит выдохнуть и расслабиться. Нет, конечно, реакция последует. МИД устами Захаровой, а то и самого Лаврова выразит гневное осуждение и направит ноту морального протеста в адрес «мирового сообщества». Кадыров назовет украинских убийц «шайтанами» в своем блоге, а Медведев потребует их казнить с особой жестокостью. Военкоры повозмущаются, наиболее радикальные предложат убить «тысячу их» за одного нашего, кто-то и говорящих голов изречет что-то вроде «Киев в очередной раз продемонстрировал свою нацистскую сущность», а то и – страшно сказать – «недоговороспособность». А Следственный комитет возбудит по этому факту уголовное дело.

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Хотя, вполне может статься так, что не будет даже этого. Как там сказал живой классик? Нету тела – нету дела. А в этом случае как раз таки никаких тел расстрелянных у российской стороны нет. И вообще, кто сказал, что это не фальшивка и видеопостановка, не очередная киевская провокация с целью сорвать так здорово наметившийся прогресс в мирном процессе? Вон уже и Папа Римский намылился в посредники.

Более того, хотя перед нами очевидный факт терроризма, признания Украины коллективным террористом не последует и после этого. Русским ведь языком было сказано чиновником МИДа: «Признание Украины террористическим государством было бы ошибкой». А раз так, значит, непризнанное террористическое государство будет и дальше раздвигать границы дозволенного.

Как видите, предположения автора этих строк не блещут лучезарностью. И это понятно. Когда что-то случается один раз – это можно счесть случайностью. Когда дважды или трижды – досадным сбоем, который можно исправить, предприняв такие-то шаги. Но когда раз за разом происходит одно и то же по одной и той же программе – это называется система.

В условиях, когда официальная Москва заточена на переговоры любой ценой с «шайкой наркоманов и нацистов» и ее западными покровителями, такие сюжеты, как с расстрелянными пленными, только мешают искать взаимовыгодные компромиссы и «конструктивно договариваться».

А значит, варианта дальнейших событий в этом сюжете ровно два.

Первый. Убийц сейчас деанонимизировали, затем медийно раскрутят, потом, возможно, поймают в плен, а затем по-тихому продадут обратно Киеву в обмен на что-то важное для московских тузов. Например, на отсутствие палок в колеса бесперебойной работе аммиакопровода «Тольятии-Одесса», да мало ли какая еще зерновая сделка замаячит на горизонте и кому еще из олигархов приспичит заслужить себе оффшорную амнистию.

Второй. Дело тупо спустят на тормозах, сделав вид, что ничего не было. Ну, блогеры разве что повозмущаются.

Необучаемость – скверная штука. А между тем, за почти год СВО не было НИ ОДНОГО примера с российской стороны по осуждению каких-то украинских военных преступников. Сваренные и демонстративно выставленные напоказ для «трибунала в Мариуполе» клетки так и остались пустыми. В то время как Киев уже осудил с дюжину русских пленных. Единственным итогом этой возни станет разве что увеличение медийно раскрученных по обе стороны линии фронта нацистских упырей – они гарантированно станут в Киеве героями нации, уважаемыми людьми, сфоткаются с Зеленским, а потом, возможно, и в депутаты попадут.

Кто-то упрекнет автора этих строк в излишнем пессимизме, ну так ведь тех, кто измывался над российскими пленными на весенних видео – так и ходят безнаказанными? Про отпущенный на свободу с чистой совестью и щедрыми бонусами от Абрамовича «Азов» я даже не вспоминаю.

Почему так? Сейчас я попробую высказать свою версию, хотя допускаю, это лишь часть паззла, и вся правда куда объемнее и шире. Украинская часть этой войны – это история побед и принципиальной последовательности в занятой позиции. С первых дней и по сегодня киевские заправилы говорят одно и то же, и ни на дюйм не отступают от своих слов. Вынуждая отступать, прогибаться и озвучивать заявки на какие-то уступки, жесты доброй воли и компромиссы российскую сторону.

Абсолютно все предложения о мире исходят не из Киева, а из Москвы. Киев же, как скала, упрямо стоит на своем: отдайте нам границы 1991 года, и тогда МОЖЕТ БЫТЬ поговорим. Но это не точно. Тогда кому, спрашивается, этот мир нужнее? И кто в таком случае проигрывающая сторона? Как говорила, путаясь в ударениях, моя школьная учительница: логикА!

Отсюда и второй важный вывод: вопреки оголтелой западной и украинской пропаганде, жертвой и терпилой в этой истории получается не «маленькая Украина», а большая Россия. Именно она и ее представители всем должны: соблюдать все мыслимые и на ходу придуманные правила войны, этические кодексы и стандарты, христианские заповеди, международные законы, права человека этсетера.

Украинцам же можно буквально все. Резать глотки, как на приснопамятном весеннем видео? Пожалуйста. Вырезать свастики на лбах и спинах беззашитных жертв?А почему бы и нет. Расстреливать сдавшихся безоружных пленных с поднятыми руками? Легко. И главное – украинцам ничего за это не будет. Мировая пресса, старательно выискивающая малейших блох в словах и делах «русских оккупантов» и поднимающая вой по малейшему, даже толком не верифицированному поводу, гарантированно стыдливо отведет глаза в сторону, сделав вид, что увлечена чем-то стократ более важным.

Точно так же, как ничего не было ни одному из украинских пропагандистов ненависти. Ни тому, который призывал кастрировать русских пленных в самом начале войны, ни той, которая совсем недавно рассказывала о готовности убить всех русских, включая женщин и детей, ни тем, которые радовались убийству Дугиной….В России же дружно навалились скопом, затравили и лишили работы одного-единственного несчастного медиа-гея Красовского, посмевшего высказать в эфире неконвенциональную фразу про каких-то там абстрактных украинских детей.

Типа, мы не такие. Только это обстоятельство нам совсем не зачтется. Как и ставшая нормой привычка бить своих в ситуации, когда чужих это совсем не пугает и не впечатляет.

Изменить эту печальную тенденцию может только одно. Если сама Россия выйдет из добровольного амплуа жертвы, обучится психологическим навыкам здоровой агрессии и перестанет стесняться таких проявлений – как на международной арене, так и внутри самой себя.

А главное – когда появится настоящая воля к победе. Не готовность «как-нибудь разойтись краями, чтобы это все кончилось», а именно желание продиктовать побежденному мир на своих условиях.

Ну и последнее. Как известно из теории права, основной смысл наказания – не в его тяжести, а в его неотвратимости. Для исцеления от позорного недуга терпильства России как воздух нужны реальные истории успеха в деле охоты на нацистов, их поимки и их осуждения – невзирая на раздающиеся со всех сторон вопли, летящие сопли и предложения помиловать и отпустить в обмен на какие-нибудь ништяки. Должно же в этом мире быть хоть что-то, в отношении чего даже московские купцы произнесут сакраментальное: «Торг здесь неуместен».