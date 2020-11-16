Казус Бужанского, или Как «слуги» уничтожают русский язык

16.11.2020, Киев, Петр Угрюмов

На Украине уже даже сама полемика на языковые и культурные темы демонстрирует степень общественной деградации.

До определенного момента все публичные дискуссии о языковых правах выглядели вялотекущим рабочим совещанием членов ликвидационной комиссии. Профессиональные украинцы раздают руководящие указания по части уничтожения и захоронения русского языка, русских школ и т. д. Им послушно внимают русскоязычные исполнители этих команд. Иногда вяло возражают: «Нет-нет, в срок никак не успеем. Нельзя ли повременить?»

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Было стойкое ощущение, что мы наблюдаем незамысловатую имитацию «общественной дискуссии», которая ведется только в установленных рамках. Любой выход за эти рамки сопровождается воем свидомой аудитории и сворачиванием темы.

Уже несколько месяцев роль «свадебного русскоязычного» отбывает «слуга народа» Макс Бужанский. Помните, сколько было разговоров о его языковом законопроекте?

Почему-то заинтересованная часть общества уверила себя в том, что резонерствующий качок защитит права русскоязычных граждан. Законопроект Бужанского предполагал некоторую отсрочку перехода русских школ на украинский язык обучения. Такую же, как получили школы нацменьшинств, говорящих на языках стран Евросоюза.

Но этот законопроект парламентариями даже не рассматривался. С 1 сентября русские школы приступили к выполнению заветов Петра Порошенко.

А что же заинтересованная часть общества? И что же Макс Бужанский, на которого она возлагала определенные надежды?

Искренность его благих намерений почти не вызывает сомнения. Но сомнительна польза всех этих языковых поползновений Бужанского. В гуманитарной повестке ему отводится строго регламентированная и ограниченная роль. И даже если он с такой ролью нормально справляется и расширил благодарную аудиторию, это не означает, что весь сценарий и постановка так же нормальны.

Конечно, приверженцам Бужанского не верится, что он объективно работает на то, чтоб заболтать проблему языковой дискриминации и спустить тему на тормозах. Скорее всего, и в его планах ничего подобного не было. Но отсутствие результата ведь должно навеять сомнения: что-то здесь не так. К разговору о том, что не так с Бужанским, мы вскоре вернемся. А сейчас отвлечемся на другой пример: когда человек делает так, как надо.

Буквально на днях обратил на себя внимание адвокат Максим Могильницкий. Совместно с telegram-каналом Бородатая Бабушка он составил петицию президенту Украины о защите прав русскоязычных граждан. Авторы петиции требуют внести на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, направленный на выполнение рекомендаций Венецианской комиссии об устранении языковой дискриминации.

Все мы понимаем, что сегодняшняя Украина — не та страна, где петиция и подписи под ней могут что-то изменить.

Но дело вот в чем. За первые десять дней петиция с вполне дельными языковыми требованиями набрала около 7 тысяч голосов. Меньше чем по тысяче в день. При этом ролик с выступлением Бужанского на канале «НАШ» о языковом скандале в Ютубе просмотрели за три недели почти 240 тысяч зрителей. Эти высказывания «слуги народа» мы еще разберем подробно. Но сейчас оценим КПД граждан, не безразличных к языковой проблеме.

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В среднем по десять тысяч человек ежедневно готовы тратить время на просмотр выступления Бужанского по языковой проблеме (а статистика лайков и дизлайков показывает, что подавляющее большинство людей, посмотревших ролик, разделяют мнение оратора). При этом меньше тысячи человек ежедневно готовы потратить такое же время на авторизацию и подпись под петицией о защите своих языковых прав.

Можно сомневаться в эффективности петиции. Но тем более сомнительна польза праведного гнева, распыляемого во время просмотра ролика с выступлением Бужанского. Может, всё же иногда стоит перенаправить свое негодование и продемонстрировать свое отношение к языковой политике тупой, зажравшейся, завравшейся зе-команды, которая подмахивает своим предшественникам с их пещерными и дискриминационными проектами? Для начала — просто потратить несколько минут на подпись под петицией.

Теперь сравним собственно то, что говорят на языковую тему адвокат Могильницкий и нардеп Бужанский.

Максим Могильницкий очень толково составил фейсбучный «катехизис». Адвокат пишет: «Для меня споры в комментариях — непозволительная роскошь. А потому решил вычленить весь негатив и дать более или менее развернутые ответы».

Даю ссылку на эти ответы. Это как раз тот случай, когда дискуссия со стороны поборников русского языка, живущих на Украине, ведется правильно и грамотно.

В публичном пространстве, на каналах, охватывающих широкую аудиторию, мы, как правило, видим другие подходы. Здесь оппоненты дискриминационных языковых законов либо соглашаются играть по правилам противоположной стороны (например, не подвергают сомнению необходимость украинизировать всё, что шевелится, но лишь робко просят не форсировать этот процесс), либо уподобляются профессиональным украинизаторам в убогом уровне аргументации.

Адвокат Могильницкий четко указывает и на правовую профанацию языковой темы, и на подмену проблематики. Он демонстрирует, как необходимо дистанцироваться от той публики, которая убивает полемику базарными методами. Нужно ли удивляться, что мы не видим адвоката Могильницкого на украинских каналах (он появляется как эксперт разве что на Клименко Time)?

А теперь вернемся к выступлению Бужанского на канале «НАШ». Он объясняет, почему «не взлетел» его законопроект. Помешал парламентский гуманитарный комитет. Бужанский говорит: «Одной из позорных мотиваций гуманитарного комитета было то, что не успеем напечатать учебники на русском языке. А вышло так, что не успели напечатать учебники на украинском языке. Ребенок держит перед собой русскоязычный учебник, и учитель держит. Учитель автоматом переводит, читая текст, на украинский. А ребенок видит его на русском. Позорно и убого. А самое главное: для чего?!»

Всё верно: шулерство свидомых с языковым законодательством, попрание украинской властью Конституции и Европейской хартии — это всё позорно и убого. Еще более позорно и убого — бездействие сегодняшней партии власти, пришедшей на обещаниях выправить эту паскудную ситуацию. Бужанский, правда, об этом умалчивает. Но при этом он справедливо негодует: «Вы просто на детях выместили свои жалкие, убогие комплексы? Я сейчас обращаюсь к членам гуманитарного комитета».

Остановимся на этом моменте. Складывается впечатление, что гуманитарный комитет состоит исключительно из порошенковских свидомитов, таких как Владидимир Вятрович, Николай Княжицкий или София Федина. Да, они есть в этом комитете. Но в нем — 17 депутатов…

Алло, гараж! Девять членов гуманитарного комитета — «слуги народа». То есть большинство. Даже если допустить, что «слугам» из гуманитарного комитета хотелось бы поддержать законопроект своего соратника, но какой-нибудь ренегат, оказавший в их рядах, отказался, — всё равно можно было продавить нужное решение. Потому что в комитете есть еще и трое членов ОПЗЖ. Те же Ренат Кузьмин, Юрий Павленко как раз поддержали бы Бужанского в языковом вопросе. То есть дело в «жалких и убогих комплексах» членов фракции «Слуга народа», заседающих в гуманитарном комитете.

Ведущий канала «НАШ» Макс Назаров замечает, что в первую очередь все претензии надо адресовать главе комитета Никите Потураеву. Журналист говорит Бужанскому: «Никита ж Потураев у вас там националист…»

Тут бы депутату честно признать, что подавляющее большинство его однопартийцев — такие же гуманитарные ушлепки, как и члены порошенковской фракции. Но Бужанский продолжает «вливать» в уши своей аудитории: «Никита Потураев, в принципе, в целом признавал, что мои аргументы имеют место быть. Но Никита Потураев очень переживает за наших избирателей в Западной Украине».

Что означают эти слова?

Во-первых, крупный, накачанный мужик Бужанский (так и не ставший политическим тяжеловесом) говорит об экзальтированном функционере «Слуги народа» с какой-то лакейской интонацией: барин позволил мне высказать свое мнение и даже не выпорол за него на конюшне…

Во-вторых, здесь видится и небольшая проговорка. Если Потураев ответственен за избирателей Западной Украины, то Бужанскому, выходит, доверено окучивать разочаровавшийся электорат Юго-востока? Большинству юго-восточных избирателей Зеленского давно уже всё понятно и о президенте, и о его партии (местные выборы показали это)… Но удерживать остатки самых доверчивых как-то надо. И тут как раз Бужанский включает сагу о собственном языковом законопроекте, устраивает бесконечные батлы с националистом Михальчишиным на телеканале ZIK, а потом еще и на «Украине 24».

Журналист Макс Назаров напомнил нардепу о предвыборных «заманухах» Зеленского — устранить рецидивы в языковом законодательстве: «Обещал. И ничего не делает». В ответ на это Бужанский вспоминает личную беседу с Зеленским в начале августа, в присутствии главы ОП Ермака и главы партии «Слуга народа».

«Президент мне сказал, что он очень бы хотел, чтоб мой закон был принят, и упрекнул Корниенко в том, что это не было сделано год назад… — рассказывает нардеп. — Но… Это будет так или иначе. Во-первых, Конституционный суд признает неконституционным закон о языке».

Мы так и не услышали от Бужанского объяснений, что помешало «зеленому» монобольшинств (которое было бы поддержано еще и фракцией ОПЗЖ) принять законопроект в защиту русского языка. Вместо этого он ссылается на представление в КС о неконституционности языкового закона. Но к этому документу ни «слуги», ни Бужанский не имеют никакого отношения. Его вносили в 2019 году оппозиционеры из прошлого состава Рады (уполномоченными представителями выступили Вадим Новинский и Александр Долженков).

Но обратим внимание на риторику, к которой прибегает Бужанский для защиты прав русскоязычного населения: «Этот закон (языковой) блокирует наше вступление в НАТО. Венгры не двигаются, требуют соблюдения европейских норм и правил. И Офис уполномоченного по правам человека ООН требует. И Венецианская комиссия требует. Это же тупик патриотов, в который они загнали сами себя».

Ой! И опять эти лакейские интонации. «Барин, барин! Народ недоволен, что выход к реке перегородили. Ась? Идут лесом? Но мы и сами к старшему барину на тот берег не сможем проехать… Пусть управляющий что-то придумает?»

Вот почему нужно строить аргументацию через задницу (НАТО, венгры), а не говорить о главном? «Владимир Александрович, дискриминационные законы Парубия и Порошенко пещерны и позорны — надо их срочно отменить, чтоб не уподобляться парубиям и порошенкам».

Да, Бужанский технично изображает правильного «слугу народа» в споре с представителем президента в КС Федором Вениславским. Например, в ноябре они схлестнулись в эфире канала «Украина 24». Туповатого Вениславского, который подмахивает Парубию и Порошенко в языковом вопросе, Бужанский несколько раз припер к стенке вопросами: «Процедура регламента была нарушена? С семнадцатого раза был принят закон? То есть можно 17 раз подряд голосовать?!».

Но нардеп так и не решился проявить хотя бы внутрипартийную гражданскую смелость и задать еще один важный вопрос: «А зачем президенту такой дубовый представитель в Конституционном суде?»

В день украинской письменности и языка Бужанский в своем посте опять напомнил о дискриминационном характере языкового закона, принятого для пиара Порошенко накануне президентских выборов. Дескать, закон этот «не даёт ничего прежде всего украинскому языку», которому «для развития и популяризации не хватает всего лишь трех вещей». Чего же хочет Бужанский для украинского языка? «Денег, денег и честных конкурсных комиссий»

Это ж как надо «попутать рамсы» или просто стать запредельным лицемером, чтоб нести такую пургу. Единственный государственный язык давно превращен в упыря, для жизнедеятельности которого нужно непременно связать по рукам и ногам всех конкурентов, обчистить их карманы и превратить их в трупы. Но оказывается, что именно ему же и не хватает «денег, денег» и «честных конкурсных комиссий» для освоения «новых денег, денег»!

Иносказательно нам дают понять, что деньги нужны не только на то, чтоб наконец нажрались все профессиональные украинцы и оголодавшие свидомиты, но и на кормление таких поборников прав русскоязычного населения, как Бужанский.

«Деньги на развитие украинского языка есть у носителей языка русского, и они поддержали бы ими украинский», — сетует нардеп. Дескать, языковой закон был заточен не на поддержку государственного языка, а на поддержку Порошенко.

И это не просто дань дню украинского языка. С такими заявлениями сервильный качок Бужанский выступал не раз. Например, в одной из передач Наташи Влащенко он на голубом глазу вещал, что нужны дотации украинскому языку, что государство должно давать бабло украинским авторам (пусть даже они на фиг не впали читателю, добавим от себя).

Сдается мне, что мужчина чересчур увлекся батлами с пещерным нациком Михальчевским, перед которым ему приходится лебезить и плясать гопак (пока только в переносном смысле, но лучшее конечно впереди).

Бужанского очень много в соцсетях и телевизоре, в отличие от того же адвоката Могильницкого… Вы до сих пор верите, что этот «слуга народа» вам вернет языковая права? Тогда он идет к вам. Вместе с «уважаемым!!! Михальчишиным». Цитата с тремя восклицательными знаками — из поста Бужанского. Они, по ходу, не просто шерочка с машерочкой на различных телеканалах, но и два крыла нынешней национальной идеи.

Хотелось бы ошибаться.