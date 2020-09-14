Казус Озера и ляпсус СБУ: курдский террорист — или терпила?

14.09.2020, Одесса, Артем Клименко

Несколько дней назад в Одессе задержан член Рабочей партии Курдистана (РПК) Ису Озер. Арест производился турецкими спецслужбами, доставившими Озера в Стамбул. Речь идет о Национальной разведывательной организации Турции (MİT).

По поводу этого события вопросов звучит больше, чем дается ответов на них.

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Сами сообщения о задержании курдского деятеля вызывали недоумение. Украинские журналисты ссылались как на основной источник – на информагентство Анадолу.

Еще раз, помедленней: турецкое информагентство — о задержании турецкой спецслужбой члена РПК — и о переправке его в Турцию — из Одессы. Она, Одесса, им не мешает в такой идиллической картине маслом? Не портит стилистического единства? Вроде, нет: они по-быстрому управились.

И главное: как ровно вписались. Если бы турецкие партнеры парой дней раньше объявились, можно было бы попросить их: сначала пособите танкер «Делфи» отбуксировать (раз уж вы так хорошо по месту ориентируетесь), а потом и члена РПК транспортируйте. Заявились бы днем позже — наткнулись бы на президента Зеленского, зачастившего в Одессу. Неудобно получилось бы…

То есть, жил какой-то иностранный чел в Одессе, турецкие спецслужбы обвинили его в «членстве в террористической организации», в «пропаганде терроризма» и «подделке документов». Исчерпывающая информация! И вывезли без лишних объяснений, в том числе и со стороны украинских спецслужб.

Алё, гараж! С таким же успехом в «пропаганде терроризма» и «подделке документов» можно было обвинить кандидата в мэры Олега Филимонова или «художника говном» Александра Ройтбурда — и вывезти их в Стамбул. С той только разницей, что от Ройтбурда бы добрая половина одесситов избавилась с радостью и облегчением: провожали бы всенародно — порвали два баяна.

Это мы, со своей обывательской смотровой площадки, тихо офигеваем от происходящего.

А что думают на этот счет люди, углубленные в турецко-курдский вопрос?

Украинский правозащитник Владимир Чемерис написал в Facebook:

«11 сентября турецкие спецслужбы при содействии украинской власти захватили в Одессе и вывезли в Турцию Ису Озера — участника освободительной борьбы курдского народа против режима Эрдогана. Правовые основания похищения до сих пор украинскими спецслужбами не объяснены.

Это не первый случай похищения турецкой охранкой оппозиционеров в Украине без каких-либо оснований, которые б содержались в национальном или международном законодательстве. Так, с территории Украины спецслужбами Эрдогана при содействии СБУ похитили Селиха Зеки Эгита и Юсуфа Инана.

Все похищенные получили большие тюремные сроки. Ряд политзаключенных, в частности курдов, погибли в тюрьмах турецкого режима».

Правозащитник также упоминает версию о том, что разрешение на похищение Озера стало «благодарностью» украинских спецслужб турецким властям за содействие в неудавшемся «вагнергейте» (и в этой операции Чемерис тоже видит сомнительные правовые основания).

То есть, Украина активно выдает Турции неких иностранных граждан, которых непонятно в чем обвиняют.

Для сравнения приведем пример с задержанием в Виннице американского нациста Крейга Лэнга. Он был карателем в Донбассе. Потом намеревался помайданить в Венесуэле, но не добрался. Обвиняется в убийстве и ограблении американских граждан во Флориде. То есть, обвинение более чем понятно (в отличие от турецких случаев).

СБУ задержала Крейга Лэнга 3 сентября. Его ожидала экстрадиция в США. Но уже 4 сентября суд отказал прокуратуре в изменении меры пресечения Лэнгу с домашнего ареста на содержание под стражей. Нацистско-правозащитные профурсетки подняли гвалт, что решение о выдаче американца, совершившего двойное убийство в США, не может быть принято до окончания процедуры предоставления или отказа в предоставлении статуса беженца. Суд встал по стойке «смирно» и выполнил пожелания нациков.

В случае с Ису Озером (которому никаких убийств не предъявляют) не наблюдается подобных излишеств — судов, процедуры предоставления статуса беженца…

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко не раз публично выступал о турецком факторе в украинской политике. Он прокомментировал «ПолитНавигатору» факт спецоперации Национальной разведывательной организации Турции в Одессе:

«Украина в данный момент очень тесно сотрудничает со спецслужбами Турции. Потому что Турция имеет интерес к Украине, особенно к Херсонской области. Ни для кого не секрет, что Турция финансирует ряд радикальных элементов. В том числе – Рефата Чубарова, Мустафу Джемилева и других отморозков, которые творят в Херсоне беспредел. Турция сегодня выделяет деньги на строительство турецких поселков в Херсонской области — эти средства практически разворованы.

Интерес со стороны Украины связан с тем, что турки поставляют беспилотники и другую продукцию, необходимую для войны. Поэтому, почему бы им тесно не сотрудничать и не получать требуемое от Украины? Это было при Порошенко и продолжается при Зеленском. Турки здесь себя вольготно чувствуют. Их спецслужбы работают на территории Украины — и с СБУ, и с внешней разведкой. Поэтому сегодня турки спокойно арестовывают кого им надо на территории Украины, которая находится под внешним управлением».

Специальный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский последние шесть лет почти безвылазно работал военкором на Ближнем Востоке, хорошо разбирается в курдском вопросе. Журналист поделился с «ПолитНавигатором» своим видением ситуации.

«ПН»: — Как воспринимается информация о задержании члена РПК в Одессе? Украина превратилась в проходной двор для иностранных спецслужб?

— С той точки зрения, что турки сами могли спланировать и провести эту операцию, это не выглядит враньем. Информагентство Анадолу не станет по этому поводу врать.

Что касается РПК, то довольно странно, что украинские власти, даже нынешние, дали туркам такую возможность. Дело в том, что все представительства так называемых культурных курдских автономий на постсоветском пространстве напрямую с РПК связаны. Даже этого не скрывают.

Я думаю, что на территории Украины, скорее всего, существует также организация под названием Культурная курдская автономия. Это не значит, что она территориальная. Она может быть неким социо-культурным объединением по национальному признаку, как правило, состоящим из курдов, которые в свое время переехали на Украину. Вот формированием таких объединений Рабочая партия Курдистана занималась, наверное, последние 30 лет. А может быть, и больше.

Странно, что турки произвели это именно в Одессе. Потому что Одесса всегда была одним из городов, где контакты у Рабочей партии Курдистана и украинских социалистических движений всегда были очень плотными. Сетка РПК — влияние, взаимодействие с местным населением — была всегда очень хорошо построена. И очень странно, что ребята-РПКшники не сумели от турецкого MİT скрыть своего человека.

«ПН»: — О чем это говорит: СБУ стала лучше работать и оказала услугу турецкой спецслужбе?

— Скорее всего, дело не в том, что СБУшники стали работать лучше. Хотя посредством разнообразных НАТОвских инструкторов, отвечающих за улучшение работы спецслужб, и за какие-то дополнительные деньги, возможно, они действительно работают лучше, нежели в 2014 году. Может быть, это и частный случай, какая-то случайность.

Но я вполне себе могу представить, что турки начали активно сотрудничать с украинскими спецслужбами. В общем-то, в этом нет ничего удивительного — после обострения отношений в Сирии, после эскалации в Идлибе.

Но если бы турецкое влияние на украинские спецслужбы было бы действительно очень серьезным, то, мне почему-то кажется, были бы просто массовыми аресты курдов, которые живут на территории Украины и причастны к Рабочей партии Курдистана. Пока этого не происходит. По крайней мере, я об этом ничего не слышал.

«ПН»: — А задержанный Ису Озер чем-то известен?

— В повестке, посвященной деятельности РПК в Восточной Европе, я вообще первый раз слышу эту фамилию. Дело в том, что людей подобного рода, бегущих из Турции в связи с открытыми на них уголовными, а иногда и административными делами, — много. И чем они конкретно занимались, иногда неизвестно в принципе. Потому что, понятное дело, РПК не будет делиться такой информацией.

«ПН»: — Возможно, человек ни от кого не скрывался, а его просто взяли за то, что он курд?

— Иногда уголовные дела, которые открывают турецкие власти в отношении этих людей, абсолютно липовые. Особенно, если это произошло в 2016 году во время так называемой контртеррористической операции в некоторых районах, когда всё местное население и в крупных городах, и в селах было подвергнуто турецкой армией полноценной агрессии. Причем зачастую они не имели отношения ни к рабочей партии Курдистана, ни к каким-то ее сателлитам. Просто силовые операции против малых групп РПК, которые турками проводились, начали задевать напрямую и мирное население. И мирное население от этого пострадало гораздо больше…

«ПН»: — Очень знакомый для Украины сценарий «контртеррористической операции». Почему бы и не дружить домами и спецслужбами?

— Причем пострадавшие люди могли совершенно не поддерживать РПК, и вообще жить в какой-то деревне, где никто не организовывал ни оборону, ни какие-то боевые звенья… Но, тем не менее, такая деревня зачастую турками могла быть просто разрушена. Туда входили танки, производили несколько выстрелов по домам — и всё.

И в 2016 году преследование людей, которые, так или иначе, подозревались не то что в соучастии, а просто в лояльности РПК, — стало массовым явлением. И неизвестно, за что подобного рода людей могли преследовать на самом деле. То, что на него открывается уголовное дело, вовсе не значит, что он действительно — даже с точки зрения турецкой — является террористом.