«Казус Рамасвами» на американских выборах станет фатальным для Украины – киевский эксперт

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Чем ближе президентские выборы в США, тем громче будет звучать тезис о необходимости отказа от поддержки Украины. Заявления кандидата в президенты Вивека Рамасвами, как говорят, пообещавшего отдать Украину России, – это опасный симптом для Киева, который говорит о том, что во время предвыборной гонки такая тенденция будет нарастать.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта тема будет неизбежно поднята, поскольку она со стопроцентной вероятностью будет в политическом дискурсе Соединенных Штатов Америки, где уже разворачивается предвыборная кампания. Она идет долго, больше года… Этот казус Рамасвами, который как черт из табакерки выскочил, этот молодой политический вундеркинд. Боюсь, что он выступил в качестве трендмейкера в рядах республикацев. Да, пока другие об этом напрямую не говорили в столь жесткой и категоричной форме, но, увидев, что тема зашла, наверняка, – и реакция Трампа, что он готов говорить о вице-президенте Рамасвами, – это очень опасный для нас симптом», – заявил Золотарев.