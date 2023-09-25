Казус Руины: Украина попала в свою историческую ловушку

Анатолий Лапин.  
25.09.2023 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина


Украина в очередной раз в своей истории стала фронтиром с незавидной судьбой.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в очередной раз в своей истории стала фронтиром с незавидной судьбой. Об этом...

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«Нарушен баланс, и теперь, в связи с тем, что нарушен баланс, мы традиционно, – в истории нашей это было уже сто тысяч раз, сто раз точно было. Мы стали фронтиром, стали частью одной политической системы, ее крайним аванпостом. Мы стали сегодня аванспостом западного мира. Раньше мы были аванпостом восточного мира, запада, многократно, граница менялась, этот водораздел менялся.

А любая граница, любой аванпост, любой фронтир всегда характерен войнами и вооруженными конфликтами, всегда характерен невысоким уровнем жизни, всегда характерен авторитарными и тоталитарными формами правления, потому что иначе не удержать ситуацию под контролем», – сказал эксперт.

«И мы попали в нашу характерную историческую ловушку. Президент Украины говорит о том, что «мне очень не нравится, когда нас сравнивают с эпохой Руины». Но тут не только Руина, тут много других исторических эпох мы переживали в таком режиме», – заявил Бортник.

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