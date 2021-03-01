Казус Седоковой, или мир как эскорт

01.03.2021, Москва, Платон Беседин

Забавная история вышла на Первом канале в программе Максима Галкина. Показательная, я бы сказал. Гостьей программы стала Анна Седокова, известная по выступлениям в группе «ВИА Гра» и могучей активности в Instagram.

О ней и показали любопытный сюжет, в котором рассказали, как Анна быстро и умеючи меняла мужей. К своим 38 годам Седокова замужем в четвёртый раз. Об этом и напомнил сюжет. Анна психанула, толкнула жалостливую историю о «плохих мужчинах» и сбежала с программы. При этом Галкин ещё попытался оправдаться, спихнув всё на редактора, подготовившего сюжет.

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Примечательно то, что Седокова бросила напоследок: «Вы считаете правильным после этого сюжета показывать маму моего Яниса? Она самый светлый человек в этом мире. Я, пожалуй, пойду. Знаете, никогда не сдавайтесь, но это не означает, что вы должны что-то терпеть… Есть женщины, которые остаются жить с плохим мужичком, в плохенькой квартирке и работой, а есть женщины сурвайверы — выжившие. Это очень некрасивый сюжет!». Янис – это баскетболист, нынешний муж Анны.

И вот тут подумалось. Вот так, собственно, выглядят последние времена – когда всё наоборот, и больные, сгруппировавшись, говорят здоровому, что он болен, потому что он не такой, как они.

Сомнительная девица, не сделавшая в жизни ничего, кроме косметологических и пластических процедур, да приятных кому-то вещей, выползает в прайм-тайм на главном телеканале страны. О ней показывают сюжет, суть которого – меняй бесконечно мужей, чтобы доить их; только так ты сможешь выжить. Всё это в едва ли не назидательной форме. Но мадмуазель меж тем слышится, видится, что с ней не слишком-то вежливо обращались, а потому, выкинув финт, состроив обиженную гримасу, она удаляется из эфира. Мол, не виноватая я – они сами приходили. Напоследок ещё и о выживании рассказала…

О да, что знают зрители Первого о выживании? Научите-ка их, милая. Вот на днях в одной из горбольниц я встретил приехавшую в Крым из Донбасса девушку – работает она санитаркой. Муж погиб под колёсами автомобиля на полуострове – осталось пять детей. Что вы ей расскажете о выживании, Анна? Вот она, санитарочка эта – героиня. Покажут ли её нам в прайм-тайм?

Странное время, очень странное. Когда первые ряды оккупировали эскортницы, лоботрясы и ведь не стесняются, а наоборот – научают страну мерзостям в прайм-тайм. Им, оказывается, ещё и уважение выражать надо. Странно, очень странно. Какой там образ будущего? Какой рывок? Если вот такое мракобесие транслируется в массы и прививается как единственно возможный и правильный modus operandi. Тут, да, только о выживании и размышлять в мире, превращённом в глобальный бордель.