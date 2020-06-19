19.06.2020, Севастополь, Платон Беседин
 
Авторская колонка, Политика, Россия, Украина
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Казус Варнавы: веселые пособнички кровавых игр


Классическая фраза Оруэлла: «Все животные равны, но одни равнее других». Из прекрасного «Скотного двора», если вдруг вы не знали. Но, уверен, вы знали.

Фраза эта пришла мне на ум, когда промелькнула новость «Украина исключила Екатерину Варнаву из «черного списка». Ну, новость и новость, да? Ну, Варнава и Варнава, да? (Если кто не знал, ведь можете и не знать, это не Оруэлл, а Варнава – то это вульгарная губастая тётка, которая сначала не смешно шутила в КВН, а теперь ещё несмешнее хохмит в других местах).

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Меж тем в новости этой интересно вот что. Украина никак не обосновала, почему Варнаву исключили из блэк-листа. Попала она туда, потому что выступала в Крыму. (Лучше б, кстати, не выступала. Фу.) А вот за что такая амнистия? Неизвестно.

Это-то и смущает. Хотим – включим, не хотим – не включим. Или одним можно больше, чем другим? Или президент – бывший комик, потому стало можно? Или одним – скидки, а другим – стоп?

Украина вообще дошла до какого-то состояния, когда автомобиль, похоже, хоть и разбит в хлам, но ещё катится. Вот только катится он с горы, под уклон. И это печально. Никакой системы, никакой стратегии. Раньше была одна идея: во всём виновата Россия, надо воевать против страны-агрессора. Теперь это как бы тоже есть, но уже размыто и неубедительно. Вот и получается цирк.

Однако цирк этот кровавый. И клоуны там зубастые, вооружённые. Ведь война на Донбассе продолжается, и политзаключённые по-прежнему находятся в украинских тюрьмах. Многие из них попали туда в буквальном смысле не за что. И их исключать не собираются. В отличие от Екатерины Варнавы.

А вот та чувствует себя вполне комфортно. Веселить ездит народ. Я за то её осуждать не собираюсь. Осуждать вообще никого из людей не надо – осуждают грех, а не грешников. Это только странные ребята «миротворцы» придумывают, где осуждениями кровавыми занимаются. Мы люди гуманные.

Но всё-таки задумывалась ли госпожа Варнава что несколько странно мотаться по концертам, когда льётся кровь? Да, зритель ждёт – и в Крыму, и в Киеве (хотя кому она нужна, на самом деле?). И артист старается абстрагироваться от политики. Но ведь полностью не выходит, правда?

Потому выступление ради выступления особой радости не принесёт. Куда правильнее – на мой скромный взгляд – делать это в примиряющих целях с гуманистическим посылом. Концерт или выступление не ради бабла, но ради того, чтобы поддержать людей.

И в идеале, мне видится, хорошо дать концерт и в Крыму, и в Киеве, и в Донбассе (тут благотворительный). Тогда это будет походить не на весёлое пособничество, а на поддержку тех, кому тяжело быть оторванным друг от друга.

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