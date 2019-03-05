Казус Жванецкого. Двуликий Янус из Одессы

05.03.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Полагаю, большинство наших читателей в курсе очередного громкого скандала, разразившегося в моем городе. Еще бы, печально известный местный «активист» Сергей Стерненко – приблудный убийца и погромщик, по коему давно плачет уж который год тюрьма, «покрыл ультиматумом» Михаила Жванецкого. Дескать, не откажешься от ордена, которым тебя наградил Путин — сорвем концерты и в Киеве, и в Одессе! И это — накануне 85-летнего юбилея знаменитого одессита!

И здесь сразу скажу: с давних пор я, в отличие от очень многих моих земляков, не отношусь к поклонникам почтеннейшего г-на Жванецкого. По многим причинам, о коих напишу ниже.

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Однако — сам факт того, что некое существо, даже к роду людскому относимое только сугубо из биологической формальности, пытается навязать нам свою «свидомую волю», вызывает и у меня, и у всей Одессы, жесткое отторжение. Ведь речь идет даже не о том, что «моська лает на слона» – и на моську омерзительный Сирожа не тянет, – не будем обижать собачек. И не о том, что Михал Михалыч — такой уж себе могучий слон, на коем прямо-таки только и держится «Жемчужина у моря»…

Речь о том, что всем понятно: беспредельщик Стерненко, находящийся на свободе только потому, что все его мерзкие деяния выгодны нынешней власти по принципу «кого не запугаем — просто убьём или разнесем по кочкам», и чихнуть не посмеет без дозволения свыше.

Тем паче, когда речь идет о столь именитой, знаковой фигуре. А значит, и эта эскапада мелкого шакаленыша была одобрена на уровне тех, кто ныне рулит в стране и жаждет остаться у власти. Зачем — постараемся вместе разобраться.

Но сначала — внимательно приглядимся к тому, кто стал мишенью этой вполне безобразной провокации.

Итак, Михаил Жванецкий… Дважды Народный артист — России и Украины. Выходец из Одессы, когда-то прославившийся забавными и остроумными эстрадными репризами, которые исполняли со сцены незабвенный классик советской Аркадий Райкин, буквально вытащивший в начале 60-х малоизвестного молоденького одесского инженера из нашей, увы, уже тогда вынужденно, украинской провинции.

И не просто вытащивший, но и сделавший его аж целым завлитом своего ленинградского театра! Но — амбициозному Жванецкому было мало этого. Он желал публичной славы — не просто того, что со сцены его тексты читает сам Райкин и не менее даровитые его земляки Карцев и Ильченко, но и личного узнавания и восторгов публики на улицах…

Заметим, что не без едкой иронии об этом написал в своих мемуарах сам Аркадий Райкин… И — амбициозный Жванецкий отправляется в «автономное плавание! Гастрольный «чес» по всей стране, и , по мере ослабления цензурных пут – все большая популярность.

А уж в пору перестройки — и вовсе полная лафа! Собственный театр в Москве. Огромные аудитории и гонорары… Радио и телевидение… И — умение удивительно обаятельного (когда ему нужно!) «писателя-сатирика», втереться в высшие круги новой, «демократической» ельцынской власти, читая свои забавные текстики в «узком кругу» – хоть на банкетах элиты, хоть в саунах, за «рюмкой чая».

И уже тогда проявилась четкая тенденция: когда стало можно говорить обо всем — далеко не все вынесли это испытание свободой слова. И в текстах Жванецкого все больше стала проявляться явная пошлость в стиле пресловутого «при изнасиловании — расслабьтесь и получите удовольствие…».

Нет, он не отошел от любимой и родной одесской темы, но — чем дальше, тем больше, профессионально дозированная смесь ностальгии по «Той Одессе» и местного колорита стали несколько утомлять и попахивать торговлей оптом и в розницу. Тем паче, когда его миниатюры получили печатное воплощение, стало понятно — читать их… просто скучно! Ведь юмор Жванецкого — сугубо устный, получающий полный эффект воздействия на зрителя и слушателя только при должных интонациях и актерских акцентах. Особенно — в блистательном исполнении и корифея Райкина, и — незабвенных Карцева и Ильченко, коим он и обязан львиной долей своей популярности. В устах же автора, воля ваша, звучали они куда бледнее…

Но, тем не менее, Жванецкий стал народным артистом аж двух стран — и Украины, и России, в гражданстве коей пребывает давным-давно. А заодно — и обладателем кучи премий, наград и титулов. Почетный гражданин Одессы. Президент Всемирного клуба одесситов… и прочая, и прочая… С давних пор живет он «на два дома», холодное время года предпочитая проводить в Москве и зарубежных гастролях, а с весны по осень — обитая на своей одесской даче в Аркадии, фешенебельном курортном районе. Здесь он чинно играет роль «свадебного генерала», пользуясь плодами славы и популярности и благосклонно принимая дань почтения властей и почитателей.

О том же, почему не переезжает на «родину духа» – говорит в стиле: – я — полпред Одессы в Москве. Дескать, там представляю ваши интересы и прославляю наш город… Замечу, чем дальше — тем больше в телевыступлениях в своей «фирменной» передаче «Дежурный по стране» на главном, казенном канале России, позволяя себе весьма попахивающие оппозиционной либеральщиной, а то и русофобией, выпады.

Ну — уж такая, видать, в «Мордоре» страшная диктатура, что позволяет это старому комику. Не боясь и почему-то и не подвергая его репрессиям… А он, понимая это — продолжает язвить, опускаясь порой до вещей, мне лично кажущихся просто неприличными.

И было бы так до скончания его века (дай ему Бог долголетия!), да — наступил страшный год 2014 с переворотом на Украине, отделением Крыма и кроваво-огненной гекатомбой 2 мая в Одессе.

И что же Жванецкий, наш хваленый «писатель-сатирик» и профессиональный патриот Одессы? – Да ничего! – Насчет Крыма высказал весьма невнятное неодобрение, но от российского гражданства вовсе не отказался.

А по поводу Одесской Хатыни — отделался столь двусмысленным спичем, что и слушать было стыдно! Вроде бы, и скорбь проявил, и сказал, что со времен Великой Отечественной такого не было. но… даже словом не намекнул на причины и корни этой трагедии. Не говоря уж о виновниках!

Право, сравнивая это выступление с действительно, трагически-пронзительным монологом на ту же тему его старого друга и земляка Романа Карцева, четко назвавшего фашистов и убийц должными именами, таки чувствуешь разницу!

С тех пор — Михал Михалыч преспокойно каждый год продолжает ездить в Одессу, ведя прежний вальяжный образ жизни. Где-то чинно открывает очередные выставки, где-то — пожимает руки чиновникам нынешней, оккупационной власти…

И то, что по пресловутому «закону рукопожатий» – вольно или невольно, но опосредованно, жмет руки покровителям и вдохновителям убийц одесситов, его видимо, не волнует. Похоже, положение человека, сидящего между двух стульев — все больше отдаляющихся друг от друга России и Украины, его вполне устраивает. И более того, он ухитрился недурно устроится, натянув между ними свой дачный уютный гамак.

А зверствующие наши инквизиторы от культуры — даже включили его в «белый список» дозволенных и дружественных деятелей «страны-агрессора»…. Дескать, – это правильный гражданин России, полезный для нашей национальной революции!

Так почему же мелкий паршивец Стерненко позволил себе столь наглый выпад в адрес столь неприкасаемой персоны? – Не претендуя на роль пророка, позволю себе скромную версию подоплеки этого малоприятного казуса.

..Идет предвыборная гонка, и каждое лыко теряющая на глазах очки хунта пытается поставить себе в строку. И… Жванецкого, только что получившего орден от «главного врага Украины», разыгрывают, что называется, «в темную».

СБУ-шный цепной цуцык Стерненко делает ему «предъяву» – дескать, или откажись. Или… сами понимаете. И тут же — Жванецкий отвечает, заметим, весьма слабо и нелогично. Мол, я всю жизнь служу Одессе и пишу о ней, за это и награжден. И, как мой отец, получивший орден от Советского Союза, оказываться от него не намерен.

Спрашивается, где здесь огород и где имение, и причем здесь почтенный батюшка нашего героя, живший в единой тогда стране?! И почему «служение Одессе», оказавшейся в составе Украины, должно награждаться российским орденом?!

Но главное не в этом! Ведь во второй же фразе своей «отповеди» г-н Жванецкий называет свою, нашу, родную Одессу «жемчужиной Украины»! Он, которому приписывают язвительную и абсолютно верную хохму – «мы не виноваты, что вокруг Одессы пристроили эту Украину!»…

Проще говоря, старый «философ разговорного жанра» четко показал — ребята, ордена не отдам, но в принципе — я таки с вами…Что и нужно было хунте!

И вовсе не случайно уже вчера мэр Одессы Труханов разразился гневной речью на предмет того, что мы за нашего дорогого Махал Михалыча всем пасть порвем и в обиду его всяким разным самозванцам не дадим! Тот самый Труханов, что во время недавнего визита Порошенко в Одессу только что руки ему не целовал, расписываясь в преданности «хозяину»!

И всем сразу стало понятно, что таки будут концерты Жванецкого и в Киеве, и в Одессе. Цель достигнута — Украина не позволит посягнуть на мирового гения и свою гордость! И будут ему вручать цветы да презенты, а то, глядишь, и какую-никакую казенную блестящую побрякушку в честь юбилея прикрутят к пиджаку… И станет он снова пожимать руки чинам этого режима. Полагаю, и одесскому губернатору Степанову. Тому самому, что внес залог за дебошира и убийцу Стерненко…

Эх, Михаид Маниевич Жванецкий, патриот вы наш всемирно-одесский, вы или трусы наденьте, или крестик снимите, как говорится в старом одесском анекдоте! Стыдно жить на этом свете, господа!