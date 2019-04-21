Выборы
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21.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
politics, Выборы, Общество, Происшествия, Украина
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Казусы выборов: пьяная женщина пыталась закусить бюллетенем

На одном из украинских избирательных участков женщина в состоянии алкогольного опьянения попыталась съесть бюллетень для голосования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член ОИК Инна Иванова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На участке 121507 (Кривой Рог, ТИО 33), женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить», – написала она.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии появились первые данные по явке на президентских выборах в Украине.

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