Казусы выборов: пьяная женщина пыталась закусить бюллетенем

21.04.2019, Киев, Владимир Гладков

На одном из украинских избирательных участков женщина в состоянии алкогольного опьянения попыталась съесть бюллетень для голосования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член ОИК Инна Иванова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На участке 121507 (Кривой Рог, ТИО 33), женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить», – написала она.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии появились первые данные по явке на президентских выборах в Украине.