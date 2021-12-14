Кедми: Барьер перейдён – Россия готова применить военную силу против стран НАТО

Новости Украины

Если Запад не удовлетворит требования России о гарантиях ее безопасности, она может решить эту проблему сама – в одностороннем порядке и военным путем.

Об этом израильский военный эксперт Яков Кедми заявил в эфире «Вести ФМ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские вооруженные силы решат эту проблему – проблему присутствия тех или иных вооруженных сил и военных баз на территории, слишком близкой к России. Военным путем это присутствие будет ликвидировано, что сделает невозможным использование этого присутствия для создания реальной военной угрозы России. Как – зависит от решения Генштаба», – сказал Кедми.

Он не исключает, что Россия нанесет военный удар не только по Украине, но и по странам-членам НАТО.

«Я не уверен, что это будет относиться только к странам, не входящим в НАТО. Россия не раз и не два указывала на опасность баз в Румынии и Польше и военного присутствия авиации на аэродромах в Прибалтике. Эти места могут быть предназначены для решения военным путем проблемы присутствия баз НАТО или США. Россия потребует соблюдения четких правил в отношении Балтийского и, прежде всего, Черного моря и действий там кораблей и самолетов стран, не входящих в Причерноморский бассейн. А также действий в воздушном пространстве стран, с которых может быть нанесен удар по России – Прибалтики и Украины», – сказал Кедми.

При этом он не считает, что этот конфликт перерастет в ядерную войну.

«Пятый пункт не действует автоматически. Я не уверен, что Германия или Португалия захочет участвовать в военном столкновении с Россией из-за баз в Румынии, Польше или Прибалтике. Россия не начнет устранение этой угрозы с введения войск. Смысл того, что говорит Россия: вам придется проглотить эту пилюлю – то, что мы решим эту проблему военным путем, если вы не сделаете это дипломатически. На ядерную войну с Россией в Европе никто не готов», – отметил Кедми.

Он также считает, что Россия может применить военную силу для снятия западных санкций.

«Прекратить поставку электроэнергии, коксующегося угла и нефти на Украину – один из факторов. Прекратить поставку нефти и газа в Европу – второй фактор… Украина и сутки не продержится, если рубильник электроэнергии будет остановлен как в Белоруссии, так и в России. Проблемы могут быть совершенно другие. Могут быть заблокированы порты в Черном море российским флотом, и ни одно судно туда не попадет: ни в Болгарию, ни в Румынию, ни на Украину. Может быть заблокирована часть портов в Балтийском море. Может быть закрыто воздушное пространство. Это чисто экономические меры, которые подкрепляются военной силой. Россия уже перешла тот барьер, что она не будет пользоваться угрозой применения военной силы для того, чтобы снять незаконные и угрожающие ей действия враждебных стран. На войне как на войне», – резюмировал Кедми.