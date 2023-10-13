Кедми: «Боевики «ХАМАС» в числе первых купили западное оружие, проданное Украиной»

Анатолий Лапин.  
13.10.2023 10:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Украина


Коррумпированная Украина всегда занималась нелегальной торговлей оружием, поэтому неудивительно, что поставленное Киеву оружие оказалось у палестинцев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коррумпированная Украина всегда занималась нелегальной торговлей оружием, поэтому неудивительно, что поставленное Киеву оружие оказалось...

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«Среди взятых видов вооружения «ХАМАС» были виды оружия, которые были поставлены на Украину. Гранаты, автоматы, еще кое что. То есть они попали туда. Как они попали? Очень просто. Украину я тоже немного знаю – самое коррумпированное государство и всегда таким было. Поэтому украинские олигархи продавали и продают часть оружия, которое получают от Запада, всем, кто платит деньги», – сказал израильтянин.

«Первые, кто платят деньги, – это преступные организации и террористические, им всегда нужно оружие. И банды преступников. И террористы, в том числе «ХАМАСа», приобрели оружие, а украинские олигархи на этом наживались и наживаются. Как это было, так оно и есть.

Мне нечего сказать, когда я вижу это оружие, и там написано, маркировка, откуда оно пришло. Это кроме того, что «ХАМАС» сказали, что они благодарят Украину за то, что она им помогла оружием», – заявил Кедми.

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