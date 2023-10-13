Кедми: «Боевики «ХАМАС» в числе первых купили западное оружие, проданное Украиной»

Коррумпированная Украина всегда занималась нелегальной торговлей оружием, поэтому неудивительно, что поставленное Киеву оружие оказалось у палестинцев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди взятых видов вооружения «ХАМАС» были виды оружия, которые были поставлены на Украину. Гранаты, автоматы, еще кое что. То есть они попали туда. Как они попали? Очень просто. Украину я тоже немного знаю – самое коррумпированное государство и всегда таким было. Поэтому украинские олигархи продавали и продают часть оружия, которое получают от Запада, всем, кто платит деньги», – сказал израильтянин.

«Первые, кто платят деньги, – это преступные организации и террористические, им всегда нужно оружие. И банды преступников. И террористы, в том числе «ХАМАСа», приобрели оружие, а украинские олигархи на этом наживались и наживаются. Как это было, так оно и есть.

Мне нечего сказать, когда я вижу это оружие, и там написано, маркировка, откуда оно пришло. Это кроме того, что «ХАМАС» сказали, что они благодарят Украину за то, что она им помогла оружием», – заявил Кедми.