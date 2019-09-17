17.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Малайзия, Нидерланды, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Кедми: Дело МН-17 – это издевательство над расследованием

Украина не предпринимает никаких усилий, чтобы расследовать инцидент с Боингом. То, что происходит сейчас – унижение и издевательство над самим понятием расследование.

Об этом в ток-шоу «Право знать!» телеканала TV Center заявил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми, передает кореспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что называется расследованием этого инцидента, с Боингом, это просто унижение и издевательство над понятием расследование.

Никакого расследования нет. Идет очень дешевый спектакль, потому что в нем не принимает участие Малайзия, и абсолютно не принимают во внимание доказательства, которые предлагает российская сторона. Это не расследование.

Во-вторых, если бы хотели допросить кого-то, с момента инцидента до этого дня было достаточно времени, чтобы допросить Цемаха. Кто мешал?

Это для неумных людей, выдвигать такое, что тем самым мешают расследованию. Он был в руках у них. Допрашивайте сколько угодно.

Да не интересует расследование. Было достаточно времени снять с него все показания, которые необходимы.

Значит, вопрос, что он что-то может показать, он неактуален. То что хотели снять – значит, сняли», – резюмировал Кедми.

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