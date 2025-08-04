Кедми: Если в Баку решили, что базы НАТО – это шутки, пусть посмотрят на Украину

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Расположение баз НАТО в Азербайджане и акватории Каспийского моря – ещё большая угроза России, чем гипотетическое расположение сил противника на Украине, из-за чего началась СВО.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении баз НАТО в Азербайджане – степень наглости Азербайджана прямо пропорциональна степени сопротивления этому России. Что им Россия позволит, то и сделают. Позволит им поставить базы НАТО на территории Азербайджана прямо на границе с Россией и открыть Бакинский порт для флота НАТО – они это сделают. Россия определяет. Так же, как это было с Украиной. Всё началось из-за угрозы с украинской территории баз НАТО российской безопасности. Но если посмотреть на географию, базы НАТО или базы враждебных вооружённых сил России угрожают с территории Азербайджана и Каспийского моря ещё больше, чем с Украины. А дальше уже пусть Россия решает», – сказал Кедми.