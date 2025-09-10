Кедми: К Алиеву уже относятся, как к Зеленскому

Елена Острякова.  
10.09.2025 13:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 597
 
Азербайджан, Армения, Дзен, Политика, Россия


Президент Азербайджана Ильхам Алиев привел своим антироссийским поведением к тому, что к нему на саммите ШОС в Китае относились так же, как к утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому. К примеру, президент РФ Владимир Путин ограничился лишь сухим рукопожатием.

Об этом  экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин (и не только он) нашел время для довольно теплого разговора с Пашиняном. А с Алиевым повел себя так же, как с Зеленским. Алиев хочет быть Зеленским? Пожалуйста, его право. Тогда он не должен обижаться, что к нему будут относиться, как к Зеленскому, хотя он по своему потенциалу совершенно другой человек. Но если ты ведешь себя, как Зеленский, и отношение будет как к Зеленскому. Как Путин сказал: встретиться можно, а о чем говорить? Говорить-то не о чем», – указал Кедми.

Он прогнозирует, что отношение к президенту Азербайджана изменится, когда изменится поведение Алиева.

«Когда со стороны Алиева будут признаки, что он готов серьезно обсуждать серьезные проблемы и готов отказаться от своей наглой, позорной антироссийской политики, тогда, вероятно, будет, о чем говорить», – сказал Кедми.

