Кедми хочет вернуться к Соловьеву – «чтобы сказать всю правду»

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Израильский политолог Яков Кедми не против участия в телепрограммах Владимира Соловьева, несмотря на их конфликт в прямом эфире по поводу обстрелов ЦАХАЛ сектора Газа.

Об этом он заявил интервью израильскому ютуб-каналу «Вальдман-LINE», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если я когда-нибудь буду выступать – неважно на какой плаформе, я всегда буду говорить то, что я думаю. В отношении программы Соловьева, если меня пригласят, я приеду только с одной целью – сказать свою правду. Потому что, я считаю, полагается знать и другую сторону того, о чем ему говорят», – сказал Кедми.

Он считает, что Россия поддерживает исключительно ХАМАС и совершает ошибку, потому что арабы этого не оценят.

«В России приближаются к той демократии, которая есть на Западе, не давая возможности высказать альтернативное мнение. Сегодня нет возможности в медийном пространстве России сказать что-то альтернативное той пропаганде, которая льется. Если у меня будет возможность сказать свою правду, я скажу. Я могу и умею это делать – и буду считать это своей обязанностью», – сказал Кедми.

«Не пригласят, им же хуже», – добавил израильский эксперт.

В октябре из эфира «Соловьев.лайв» был изгнан политолог Евгений Сатановский, который грубо раскритиковал МИД РФ за «произраильскую позицию».