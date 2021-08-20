Кедми: «Киев и Варшава, смотрите на Афганистан и мотайте на ус»

20.08.2021 10:19 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Всё, к чему прикасались США в XXI веке, лежит в руинах, у американцев никогда не было целей защищать слабую сторону, чему ярчайшее подтверждение – последние события в Афганистане.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-tv» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что он [Байден]0 сказал «а мы не можем защищать страну, которая не может себя защищать», в переводе на нормальный язык, чтобы избавиться от этого лицемерия: американцы никогда не выступят на стороне армии, которая проигрывает, которая терпит поражение. Никогда они не пойдут защищать слабого», – объяснил Кедми.

«Все остальные от Софии и до Таллина, и от Киева до Варшавы пусть это мотают на ус, а также в Тбилиси. Американцы слабых не защищают, проигравших не защищают. На помощь попавшим в беду союзникам они не идут, пусть сами тонут. Они с ними тонуть не будут – это то, что сказал Байден своим эзоповским языком. Потому что вряд ли он знает, кто такой был Эзоп, откуда американцы знают?» – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что каждый, кто полагается на американскую политику, должен понимать, что политика США безграмотная, бесцельная и провальная.

«Американцы в XXI веке сделали два больших шага – они вошли в Афганистан и в Ирак. Они и из Ирака убегают, они разрушили Афганистан, они разрушили Ирак. Полностью – миллионы погибших, миллионы беженцев, совершенно разрушенная страна. В Ираке всегда жили, там была сильнейшая, развитая христианская община – нету. Всё уничтожено», – констатировал Кедми.