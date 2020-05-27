Кедми: На каждую хитрую американскую подлодку есть русская ракета с резьбой

27.05.2020, Москва, Максим Карпенко

США ведет глупую политику, выходя из ряда двусторонних договоров с Россией, ограничивающих количество вооружений.

Об этом в эфире интернет-канала ITON-TV заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Кедми, Россия уже опережает США в области ракетного вооружения, а наличие у России современнейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» сводит на нет подводный флот США.

«До сих пор еще господствует в Соединенных Штатах концепция: «А чего вообще с Россией считаться? Мы будем так делать, а они же слабые, они завтра развалятся». Вот эта святая вера в то, что Россия завтра развалится, она и подталкивает их к совершенно неразумным решениям в отношении международных соглашений по поводу разоружений.

Они прекратили свое участие и разорвали соглашение, договор, который шел о ракетах против ракет. Ну и что? Сегодня Россия в этой области опережает США намного больше, чем было раньше. Нарушили равновесие, хорошо.

Они расторгли договор о ракетах среднего и меньшего радиуса действий – ну и что? Опять-таки, соотношение между ними и Россией в этом ухудшается с каждым днем. Они хотят, если до конца года не будет продлено соглашение об ограничении на ядерное оружие – пожалуйста…

Американцы делают много глупостей. Они могут сделать и это. Откажутся? Откажутся. Значит, вернутся к состоянию, когда каждый делает то, что ему важно. Оно и так происходит, потому что те виды вооружений, которые делают, ограничения там на количество боеголовок. Ну хорошо, все равно 1600-1700 боеголовок, особенно, если их переведут на более эффективные, нового поколения с термоядерными зарядами, это много ничего не меняет.

Ну, есть там у них какие-то ограничения на стратегические подводные лодки – нельзя больше 12-ти, ну хорошо, не будет, американцы могут построить еще десять, пусть построят, если у них деньги есть. Но на каждую хитрую лодку есть «Циркон» с нарезкой», – заключил Кедми.