10.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Азербайджан, Вооруженные силы, НАТО, Политика, Россия, Турция, Украина
Просмотров:

Кедми: Наступает расплата за глупость России в 2014 году


Если Россия будет так же наивно относиться к закавказской проблеме, как к Украине, то скоро над Каспийским морем будут кружить американские бомбардировщики, как уже летают в украинском воздушном пространстве.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-TV» экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я скажу так, вот они (Россия – ред.) не пролетели в 2014 году над Киевом и вот теперь они получили, что B-52 пролетели над Харьковом. Вот эта расплата за ту глупость, которую вела Россия. Почему?

Было много причин, но в российской политике на постсоветском пространстве существует какая-то неприятная составляющая. Надеялись на то, что существующие на Украине группы решат, но группы-то – бандиты. Понадеялись на бандитов, а другой Украины не было. Все руководители областей – преступники, бандиты и мафионеры, у каждого была своя армия. Договорились с ними, вот и получили, а они «кинули», – заявил Кедми.

«Разворот B-52 с боевых позиций пуска термоядерных ракет над Харьковом поставил окончательную точку в инфантильной наивности российского руководства по отношению к тому, с какой легкостью, с какой безответственностью можно относиться к воздушному пространству стран возле России.


Потому что Турция, при всех её зигзагах, она член НАТО. Если завтра появятся турецкие базы в Азербайджане – это что? НАТО будет на берегу Каспийского моря?! И тогда самолеты британские или американские могут разворачиваться над Каспийским морем.

Кто допустит это в России – можно без суда расстрелять», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть