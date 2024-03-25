Кедми о теракте в Москве: Дешевый подкуп – это почерк СБУ

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Россия до сих пор не обвинила Украину в организации зверского теракта в «Крокус сити холле», однако факты, обнародованные ею, говорят в пользу этой версии.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сама форма того, как их использовали, как вербовали, один к одному сходится с тем, что делали последние три года украинские службы на территории России. То есть почерк или СБУ, или военной разведки Украины. Такой же вербовкой по интернету, но не такой поверхностной, занимался и ИГИЛ [запрещенная в России организация]. Но ИГИЛ вербовал сторонников, он не направлял теракты по интернету. А вот направлять по интернету дешевым подкупом – это почерк сегодняшних украинских спецслужб», – сказал Кедми.

Он отметил, что один из задержанных исполнителей признался, что участвовал в теракте за деньги, тогда как исламские террористы всегда действуют из идейных соображений.