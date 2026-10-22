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В этот раз России нельзя повторить ошибку Сталина, который после Великой Отечественной войны не стал ликвидировать всех эсэсовцев, бандеровцев и «лесных братьев».

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто решил проблему нацизма в Германии? Красная Армия. В самой Германии таких сил не было. Какие бы ни были неуспехи в Германии, какие бы ни были поражения на фронте, они (гитлеровцы) стояли до конца, пока их физически не ликвидировали. То же самое будет на Украине. Это бандеровская шваль, которая воевала до 50-х годов в Западной Украине, они будут сопротивляться. И нет на Украине никакой силы, которая это сможет исправить, кроме одной – российской армии. Сталин допустил ошибку, не ликвидировав физически ни бандеровцев, ни эсэсовцев, ни «лесных братьев». Их надо было всех ликвидировать», – сказал Кедми.

Именно поэтому, по его мнению, смена Зеленского на кого-то ещё ни на что не повлияет.

Ведущий спросил, ждёт ли Зеленского судьба Гитлера в 45-м году, «либо он является для кого-то священной коровой, и его поместят на какой-нибудь остров Святой Елены». «Не хочу унижать коров, священным он тоже не является. Зеленский… Им попользуются так же, как пользуются туалетной бумагой. Своей смертью он не умрёт. Слишком много трагедий он принёс народу Украины. А как он подохнет?.. А кого это интересует? Собаке – собачья смерть», – ответил эксперт.

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