Кедми оценил ход и последствия северодонецко-лисичанской операции

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Новости Украины

С бегством ВСУ из Северодонецка и другими военными успехами русских войск на Донбассе открывается определенная перспектива для обвала всего националистического фронта.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил израильский военный эксперт, экс-глава агентства «Натив» Яков Кедми.

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По его мнению, сегодняшние новости с донбасского направления – это результат кропотливой работы российских военных специалистов, которая была проделана с начала СВО.

«То, что готовилось в этом районе, начинает приносить свои плоды. Но является ли это переломным моментом – мы увидим, если действительно начнется по всему фронту отступление украинских войск более или менее беспорядочно. Бегство из Северодонецка – у них просто не оставалось выхода, они бы просто были уничтожены. Им специально оставили путь, чтобы они ушли. Пока что нет уверенности, что после этого посыплется весь фронт. Такая вероятность есть, но на сегодняшний день еще нельзя об этом заявлять», – заявил Кедми.