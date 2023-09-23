Кедми перечислил украинские области, которые Россия должна освободить

Елена Острякова.  
23.09.2023 14:18
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Возможное российское наступление на Украине будет идти по двум направлениям.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возможное российское наступление на Украине будет идти по двум направлениям. Об этом в интервью...

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«В сущности есть два основных направления, которые предписывает и география, и топография, и военное положение. Одна основная цель – обеспечить безопасность Крыма и снять на южном участке угрозу того, что Украина возобновит попытки наступления для того, чтобы перерезать сухопутную дорогу на Крым и выйти к Мариуполю и Бердянску. Для этого российское наступление должно быть направлено на полное освобождение Запорожской области, выход в Днепропетровскую и Николаевскую область», – сказал Кедми.

Он отметил, что выход к Кривому Рогу отрезает пути снабжения ВСУ, а освобождение Николаевской области обеспечивает безопасность Запорожской АЭС.

«Другая оперативно-стратегическая задача, которая стоит перед российскими войсками: для обеспечения безопасности Крыма и Черноморского флота необходимо овладеть всем побережьем Украины. То есть лишить ее возможности проводить морские операции и обстрелы полуострова. Тогда в обход Николаева выход на Одессу и Приднестровье», – сказал Кедми.

Вторым направлением наступления, по мнению эксперта, должно стать устранение угрозы обстрелов России и диверсионных актов с украинской границы в курской, Белгородской и Брянской областях.

«Это требует минимум овладения Харьковской и Сумской областями. И возможно частично Черниговской. Тем самым Россия обеспечит большую безопасность своим приграничным городам и отбрасывает украинские силы за Днепр. Полтавская область не играет такой роли, но ее нет смысла держать», – сказал Кедми.

Он полагает, что взятие Киева может состояться только, если будет поставлена такая политическая задача

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