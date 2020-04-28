28.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Израиль, Политика, Украина
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Кедми: Политическая подлость еврея Зеленского превзошла Порошенко




По своей политической подлости президент Украины Владимир Зеленский превзошёл своего предшественника Петра Порошенко. Об этом в эфире интернет-канала Iton-TV заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Зеленский – это лучшее, что есть – Господи, спаси Украину! Все самые осторожные, самые черные предположения, которые были и высказывались тогда – действительность оказалась еще хуже.

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Абсолютная никчемность этого человека, ограниченность, непонимание – ни в какой стране он живет, ни в каком мире, и что надо делать, кроме как морочить голову публике со сцены по написанным тебе текстам, – у него ничего нет!

И это все во главе Украины? За прошедший год он не выполнил ни одного предвыборного обещания… По своей политической подлости он превзошел даже Порошенко.

Еврей, у которого отец был офицером Красной Армии, дошел до той низости, того оскорбления, которое он произнес в Польше. Он допустил то, что памятник командиру его деда снесли, и он ничего не сказал.

Сегодняшняя Украина катится впереди Польши под попытки смыть весь тот вклад, который сделали украинцы во Вторую мировую войну и в Отечественную войну в победу над фашизмом. Имея наглость – прославляя бандеровцев, говорить о вкладе Украины, бандеровской Украины в победу над нацизмом! Это – президент, которому у нас аплодировали, он же еврей», – изумляется Кедми.

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