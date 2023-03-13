Кедми предупреждает: Украина готовит новые теракты в Крыму

Анатолий Лапин.  
13.03.2023 16:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Терроризм, Украина


Украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на территории Крыма. Их главными целями могут являться Крымский мост и основные стратегические объекты.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на территории Крыма. Их главными целями могут являться...

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По мнению Кедми, такая подготовка не является секретом для военных и спецслужб РФ.

«Каждому мало-мальски интеллигентному военному на любом уровне ясно, что Украина готовит террористические акты против Крымского моста, что она хочет его взорвать, что она готовит теракты против российских войск и основных государственных структур на Крымском полуострове. Против военных объектов, против стратегических объектов. Это ясно.

Насколько и как, что будет – когда начнут действовать, тогда и проверим, насколько они умелые в этом и насколько те, кто противостоит, умелые», – заявил Кедми.

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