Кедми призвал Россию вплотную заняться постсоветским пространством

06.09.2021 10:35 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Москве пора изменить политику по отношению к постсоветским странам и обезопасить свои границы на многие десятилетия вперёд.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можете быть спокойны – всегда все будут стараться чинить козни России в любом месте – и в Средней Азии, и в Антарктиде, и среди белых медведей. Если Россия будет продолжать поводить политику, которую она проводила на постсоветском пространстве до 2014 года, тогда я вам не завидую. И никто вам не позавидует», – сказал Кедми.

«Единственное, что можно противопоставить этому – если ваш президент выполнит то, что он сказал. А он сказал, что основной приоритет политики российского государства – это постсоветское пространство. Будете им заниматься так, как этого требуют интересы России и её стратегической безопасности, тогда у тех, кто хочет, ничего не получится. А будете вести себя как с 1990 по 2014, тогда ответ ясен. Тогда это вопрос не если, а когда», – резюмировал эксперт.