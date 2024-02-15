Кедми: «Путин не виноват, что Байден – маразматик»

Константин Серпилин.  
15.02.2024 16:30
  (Мск) , Тель-Авив
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина


На фоне президента РФ Владимира Путина американские и европейские руководители теперь выглядят несостоятельно и убого, однако это проблема их самих. Такой цели в интервью Такеру Карлсону российским лидером не ставилось.

Об этом израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне президента РФ Владимира Путина американские и европейские руководители теперь выглядят несостоятельно и...

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«Эти слабоумные думают, что Россия так уж заинтересована, чтобы Трамп был избран президентом. Они пытаются, сводя свои личные счёты с Трампом, ещё раз использовать этот ложный принцип – это Россия привела Трампа к власти. И сейчас российский президент сделал интервью для того, чтобы Трамп победил Байдена. Такая же глупость, как российское участие в американских выборах.

То, что картина, которую рисует президент, исходя из своего виденья, своих интересов, показывает всю убогость и несостоятельность нынешней американской политики, их не интересует.

Они спрашивают: кому это выгодно? Ну, конечно, если сравнение Байдена с Путиным – однозначно, это выгодно противникам Байдена. Но Путин же не поставил этого маразматика, он не заставил американцев не обращать внимания на его ментальное и физическое состояние, на его потерю памяти? Если он не помнит, если ему не написать, сколько шагов налево, направо, куда идти, он может заблудиться в собственном доме!», – сказал Кедми.

Он добавил, что не Путин виноват, что на его фоне американские и европейские политики выглядят жалко.

«То, что это интервью бьёт и по Байдену, и по нынешнему немецкому руководству, и по европейскому руководству, и показывает всю их никчёмность и несостоятельность – это факт. Но не это было целью показать Путину. Целью Путина было показать Россию, её интересы, её виденье, её нравственное и государственное превосходство. Это он и сделал.

Были умники, которые сказали: да он хочет тем самым поддержать оппозиционные движения в Германии. Больше всего работает на оппозицию в Германии – это та «ливерная колбаса», которая сегодня на посту канцлера, тот крах немецкой промышленности, до которого он довёл своё государство. Это не Путин сделал», – подчеркнул эксперт.

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