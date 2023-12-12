Кедми раскритиковал Кремль за «отказ назвать ХАМАС террористами»

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Президент России Владимир Путин во время недавнего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не стал называть ХАМАС террористами. Это вызвало критику со стороны переехавшего в Москву экс-главы израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми.

Кедми раскритиковал позицию российского президента за то, что по его мнению, Путин недостаточно жестко отозвался о терроризме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении того, что сказал Путин, что он против любого террора – это фраза, чтобы уйти от необходимости осудить исламский террор и террор ХАМАС. Вот, когда речь идет о терроре со стороны Украины, Россия не говорит о том, что это вообще террор, она его называет, она против этого террора, она требует, и совершенно справедливо, чтобы его осудили. А тут надо найти обобщающую фразу: «Мы против любого террора». Это не любой террор, это разный террор. И Россия не сказала ни одного слова в осуждение ХАМАС за этот террор. Да, выразила свое неприятие, выразила, что она сожалеет о жертвах вообще, не называя ХАМАС ответственным за этот террор», – посетовал Кедми.

Напомним, недавно Кедми и телеведущий Владимир Соловьев устроили ожесточенный спор в эфире из-за событий на Ближнем Востоке.