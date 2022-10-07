Кедми рассказал, что может быть после СВО

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Новости Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил лишь о конечных целях СВО, для достижения которых нет необходимости объявления войны, однако очевидно, что этих мер будет недостаточно, и тогда события могут развернуться – по куда более масштабным сценариям.

Об этом в эфире канала «Вольная улица» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении объявления войны, война – это немножко другая вещь. Объявление войны требует других изменений – и в России, и в отношении к Украине, и в международном отношении. Я не знаю, насколько это отвечает целям России в этой операции. Потому что все зависит и в определении операции, и объявление войны зависит от того, какие цели поставят достигнуть. Песков на вопрос об окончании операции сказал, что она будет закончена после освобождения Донбасса. Если это так, тогда это не совсем отвечает тем целям, которые были объявлены в начале операции. Потому что были еще дополнительные цели – денацификация и демилитаризация. Для этой цели, только чтобы закончить освобождение Донбасса и Запорожской области, нет смысла объявлять войну. Это ничего не поменяет ни в каком отношении. А если цели другие, освобождение Донбасса, только частичная цель, тогда зависит от того, какая основная цель», – отметил Кедми.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от того, какие цели будут поставлены на Украине военным руководством РФ.

«Ситуация на фронте будет развиваться от того, какие военные цели ставит Россия, и будет ли она продолжать военные действия, и какие. Есть очень много возможных сценариев. Один сценарий, если опять же верить Пескову, то после освобождения Донецкой и Запорожской области окончательно можно прекратить военные действия или попытаться прекратить. И начать переговоры. Это один вариант. Второй вариант, если цели другие, тогда, освободив Николаев и продвигаясь к Кривому Рогу, начать продвижение к Приднестровью. Чтобы выйти к Приднестровью и не дать украинской армии овладеть Приднестровьем. И большими базами с огромными запасами вооружений. Освободить Черноморское побережье, чтобы там в дальнейшем также провести референдум и присоединить его к России. Следующий вариант – это из-за продолжающихся обстрелов со стороны Украины Белгородской области и даже Курской, попытаться освободить Харьковскую, Сумскую, Черниговскую область, тогда это другие цели операции. Вопрос в том – будет ли российская армия продвигаться после освобождения Краматорска и Славянска, то есть – освобождения всей Донецкой области, дальше на запад до Днепра или остановится? Все это решает российское командование», – добавил военный эксперт.